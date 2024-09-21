藍提案反制2758號決議文 拆穿綠打假球謀獨

國民黨立法院黨團提案。圖／讀者提供 澳洲、荷蘭接連通過挺台法案，支持聯合國大會二七五八號決議文不涉台灣，民進黨也主張二七五八不涉及台灣；藍營則提出「反制」作為，國民黨立院黨團昨提案，強調「中華民國自始即表達反對二七五八號決議」，呼籲大陸當局正視中華民國存在的客觀事實。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，肯定國民黨團沒有陷入民進黨陷阱，這個決議文拆穿賴清德政府「打假球」，實質走台獨路線的圖謀。如果賴清德不循正途，只想要配合美國搞二七五八號決議的文章，實質走台獨路線，那就是在「打假球」，根本無心為中華民國爭取國際空間，只想以台獨引戰，毀滅台灣。

在國民黨的新科立委牛煦庭、黃健豪、林沛祥等共同發表聲明將提案「至死反對二七五八號決議文」之後，國民黨團也在昨天發出聲明。

據了解，藍營對此議題一直抱持著謹慎態度，但數名新科藍委感受到輿論壓力，深覺國民黨對此案不能沒有態度，因此率先提案表達立場，國民黨團也在與智庫研究下研擬出共同聲明。