新聞眼／2758號決議灰色地帶作戰 我勿過度樂觀

美國副國務卿坎伯近日在美國國會一場聽證會中表示，聯合國大會第二七五八號決議被中國用來作為外交工具，辯稱出於某種不明原因台灣地位是不合法的；它對一個中國原則的詮釋也讓台灣處於劣勢。拜登政府過去強調，華府的一中政策不同於北京的一中原則，透過二七五八號決議案的解讀，如今拜登政府再次反對北京的一中敘事，這點不只是為了台灣的國際參與，也為了美國鞏固自身的國際影響力和抗中籌碼。

美中台重新拾起聯合國大會二七五八號決議文做解讀，看似各種罵戰滿天飛，其底色是反對北京敘事與影響力的灰色地帶作戰。

世界衛生組織（ＷＨＯ）二○一六年援引二七五八號決議邀請中華台北以觀察員身分參加世界衛生大會（ＷＨＡ），諾魯今年一月援引二七五八號決議與中華民國斷交，都被認為是北京要求這麼說的；華府和台北以彼之道還之彼身，開始對外論述美台版的二七五八號決議內涵，透過各國議會的臨時動議突圍，發動國際宣傳的反攻作為。

我外交部表示，二七五八號決議並未排除台灣參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣參與，民進黨政府的目標一定是以台灣為名加入聯合國，但能走到哪一步，並不完全操之在己。

過去卅年來，美國政府的立場都是於適當時機支持台灣加入不以國家為會員的國際組織，若取得會員不可行，則鼓勵台灣有意義參與。而從美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格、負責中國與台灣事務的亞太副助卿藍墨客、亞太助卿康達到副國務卿坎伯，美方的立場在於切斷二七五八號決議與一中原則的等號。

北京近日至少在三場國際論壇重申自己的二七五八號決議立場，證明這場詮釋戰的效果已開始展現，華府、台北和北京在這場灰色地帶作戰有來有往。

至於要不要有下一步挺台作為，美國不急出手。美國的立場在於切斷連結，面臨的現實關卡則是總統選舉、美中競爭，以及美國的國際地位，這些動態發展讓美國既需要穩定局勢，又需要在現有狀態下嚇阻北京與莫斯科，並騰出手穩住中東動盪。

在美中競爭的大格局之下，二七五八號決議是一隅，也是一項持續擺在檯面上的武器，用來彼此角力，美國最忌過度自信、中國大陸忌諱過度武斷，台灣則是要避免過度樂觀。