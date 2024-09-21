朝野對2758決議表態 逕付二讀協商

藍綠白昨針對聯合國二七五八號決議在立法院提案表態，國民黨團強調反對二七五八號決議，聯合國大會應盡速接納中華民國重返並完整參與；民進黨團訴求，二七五八號決議無涉台灣；民眾黨團則要求行政院對國際參與進行報告；由於朝野立場有別，三案均逕付二讀，交由朝野黨團協商。

澳洲、荷蘭國會相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國大會第二七五八號決議」動議，民進黨團日前表示，將在新會期提出決議文呼應，並希望朝野共同響應。

國民黨 反對該決議文

昨天立法院正式開議，在進入行政院長施政報告前，朝野黨團都相繼提出與二七五八號決議有關聲明，並且希望促成立法院決議。國民黨團主張，中華民國是主權獨立國家，也是聯合國創始會員國，聯合國大會第二七五八號決議不公正地排除中華民國的代表權及國際參與，長期以來造成國際上我國人民權益缺乏保障，國際參與邊緣化，以及自尊受損的「孤兒」困境，中華民國政府自始表達反對二七五八號決議，至今一致。

民進黨 稱該案無涉台灣

民進黨團主張，北京持續扭曲聯合國二七五八號決議，打壓我國際空間。二七五八號決議僅提及中國在聯合國代表權，全文未提及台灣，與我國無涉，也律定台灣是中國人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，亦不等同中國主張的「一中原則」，這是無可辯駁的事實。

民眾黨 促打開國際空間

民眾黨團主張，行政部門積極爭取有意義參與各種國際組織，打開中華民國台灣的國際參與空間，並在本會期邀請卓榮泰針對台灣參與國際組織等工作進度，進行專題報告。立法院長韓國瑜則是裁示，三黨團聲明都逕付二讀，並且交付朝野協商。

對於二七五八號決議，行政院長卓榮泰與民進黨團態度一致，他強調，二七五八號決議不涉及台灣任何政治地位的最終立場，再者它不等於是所謂的一個中國原則，當然也就不會影響其他國家跟台灣正常交往。