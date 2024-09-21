聽新聞
0:00 / 0:00

朝野對2758決議表態 逕付二讀協商

聯合報／ 記者蔡晉宇王千豪／台北報導
藍綠白昨天都針對聯合國二七五八號決議在立法院提案表態，三案均逕付二讀，交由朝野黨團協商。圖／取自立法院議事直播
藍綠白昨天都針對聯合國二七五八號決議在立法院提案表態，三案均逕付二讀，交由朝野黨團協商。圖／取自立法院議事直播

藍綠白昨針對聯合國二七五八號決議在立法院提案表態，國民黨團強調反對二七五八號決議，聯合國大會應盡速接納中華民國重返並完整參與；民進黨團訴求，二七五八號決議無涉台灣；民眾黨團則要求行政院對國際參與進行報告；由於朝野立場有別，三案均逕付二讀，交由朝野黨團協商。

澳洲、荷蘭國會相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國大會第二七五八號決議」動議，民進黨團日前表示，將在新會期提出決議文呼應，並希望朝野共同響應。

國民黨 反對該決議文

昨天立法院正式開議，在進入行政院長施政報告前，朝野黨團都相繼提出與二七五八號決議有關聲明，並且希望促成立法院決議。國民黨團主張，中華民國是主權獨立國家，也是聯合國創始會員國，聯合國大會第二七五八號決議不公正地排除中華民國的代表權及國際參與，長期以來造成國際上我國人民權益缺乏保障，國際參與邊緣化，以及自尊受損的「孤兒」困境，中華民國政府自始表達反對二七五八號決議，至今一致。

民進黨 稱該案無涉台灣

民進黨團主張，北京持續扭曲聯合國二七五八號決議，打壓我國際空間。二七五八號決議僅提及中國在聯合國代表權，全文未提及台灣，與我國無涉，也律定台灣是中國人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，亦不等同中國主張的「一中原則」，這是無可辯駁的事實。

民眾黨 促打開國際空間

民眾黨團主張，行政部門積極爭取有意義參與各種國際組織，打開中華民國台灣的國際參與空間，並在本會期邀請卓榮泰針對台灣參與國際組織等工作進度，進行專題報告。立法院長韓國瑜則是裁示，三黨團聲明都逕付二讀，並且交付朝野協商。

對於二七五八號決議，行政院長卓榮泰與民進黨團態度一致，他強調，二七五八號決議不涉及台灣任何政治地位的最終立場，再者它不等於是所謂的一個中國原則，當然也就不會影響其他國家跟台灣正常交往。

一中原則 中華民國台灣 卓榮泰 民進黨 聯合國 韓國瑜

延伸閱讀

藍委批行銷預算集中特定媒體 卓榮泰：若不公願檢討

是否再漲電價？卓榮泰答覆林思銘持保留態度

黃國昌指三立政媒雙棲 埔心牧場變更用地後獲利百億

傅崐萁指打破用人規範 卓榮泰挺陳世凱：他非常努力

相關新聞

北士科案 議會揭柯市府招標放水

台北前市長柯文哲任內推動北投士林科技園區開發案惹議，廉政署昨約談多名案件承辦科長，釐清招商是否圖利特定財團。議會調查小組...

朝野對2758決議表態 逕付二讀協商

藍綠白昨針對聯合國二七五八號決議在立法院提案表態，國民黨團強調反對二七五八號決議，聯合國大會應盡速接納中華民國重返並完整...

藍白退回總預算 賴總統：非理性杯葛

立法院昨天開議，將明年度中央政府總預算案排入院會報告事項審議，不過無黨籍立委高金素梅提案，將總預算案退回程序委員會，獲得...

NCC人事／白委砲轟翁柏宗 綠喊韓國瑜加油

民眾黨主席柯文哲遭收押，立法院昨天開議，民眾黨團火力全開，砲口對準行政院長卓榮泰及ＮＣＣ代理主委翁柏宗，民眾黨八位立委包...

新聞眼／民進黨傲慢不改 朝野永無寧日

立法院昨天開議，民眾黨團火力全開，罕見杯葛議事並與國民黨團聯手給執政黨下馬威，退回明年中央政府總預算案。上任以來「鬥性」...

北士科議會調查報告 批柯市府為標而標

北士科案由北市議會跨黨派成立調查專案小組，歷經六次會議，昨天報告定稿，提出八結論、四建議，認定柯市府推動北士科園區一再放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。