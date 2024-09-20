貝里斯獨立43周年酒會 吳釗燮盼雙方友誼持續發展

為慶祝貝里斯獨立43周年，貝里斯駐台大使館今天舉辦國慶酒會；國安會秘書長吳釗燮、立法院長韓國瑜等人到場祝賀。吳釗燮致詞感謝貝里斯堅定不移地支持台貝關係發展，並堅信兩國友誼將持續發展。

貝里斯駐台大使館今天晚間在台北遠東香格里拉大飯店舉辦「貝里斯獨立43週年紀念日暨台貝建交35週年慶祝酒會」，韓國瑜、吳釗燮、外交部常務次長陳立國等官員、各國駐台外交使節、企業界人士等到場祝賀。

副總統蕭美琴以錄影方式致詞，祝賀貝里斯國運昌隆，並表示台貝兩國建交35年來，在各領域發展深厚的夥伴關係，期盼兩國持續密切交流，強化民主韌性因應各項挑戰，共同成為民主世界的MVP。

吳釗燮致詞說，以國安會秘書長的身分在國慶酒會致詞並不常見，但若以「前外交部長」的身分在此致詞則相當合適，貝里斯眾議院13日通過「貝里斯與中華民國台灣建交35週年動議」，不僅證明深厚邦誼，而且也是對共同的民主和自由價值的深刻認可，藉此機會向貝里斯政府與國會表達衷心感謝。

吳釗燮回憶，擔任外交部長期間3度訪問貝里斯，每次造訪都留下了深刻的印象，尤其是貝里斯人民的熱情好客，今晚的國慶酒會不僅是回顧35年來的邦誼，也是展望美好的未來，相信台貝友誼將繼續發展與繁榮。

酒會現場亦播放韓國瑜預錄祝賀影片，韓國瑜隨後親赴國慶酒會現場致意，並頒獎給「台貝友誼35週年繪畫設計大賽」得獎者。

貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）致詞表示，台灣與貝里斯長期以來一直是堅定的盟友，雙方在經濟、文化交流和國際事務中密切合作，隨著台貝經濟合作協定的生效，兩國經貿往來顯著增長，更促進了兩國企業和產業的深度融合，而貝利斯持續在國際社會倡議台灣應要被國際社會接納與認可。

碧坎蒂指出，來自台灣的50名國際青年大使8月造訪貝里斯，了解貝里斯人民和文化，桃園市長張善政日前也造訪貝里斯，探討台灣與貝里斯各城市的合作，貝里斯作為中美洲唯一的英語國家，透過台灣人與貝里斯人的直接接觸，進而促使台灣達成2030雙語國家的政策，是台貝關係能互蒙其利的例子。