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藍委批行銷預算集中特定媒體 卓榮泰：若不公願檢討

中央社／ 台北20日電
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。記者季相儒／攝影

國民黨立委王鴻薇今天在立法院會質詢指出，政府成立打詐國家隊，但不僅財損金額未減，連媒體行銷預算也大幅攀升，多數更集中在特定媒體。行政院長卓榮泰表示，若採購制度形成不公平，他願意檢討。

立法院新會期今天開議，邀請行政院長卓榮泰列席施政報告並備質詢。王鴻薇質詢時指出，政府成立打詐國家隊，花大筆預算提高宣傳效果，但行政院製作的打詐儀錶板，每天所顯示的詐騙數量、金額，簡直嚇死人。

王鴻薇提到，去年的詐騙金額達新台幣88億餘元創下歷史新高，但光是儀錶板上線至今累計的金額，財損金額已達到80億元。內政部長劉世芳回應，這是因為計算方法不一樣。

王鴻薇也談及，最近看到許多政府反詐騙廣告集中在特定媒體，但如同她過去曾揭露，行政院及各部會112年度反詐製拍及媒體行銷標案總計4562萬元，民視卻獨拿其中的94%，當時就已經引起各界注意。王鴻薇詢問，這樣做法是否合理。

卓榮泰說明，媒體公開採購是一個制度，但若採購制度形成不公平，他願意檢討。

王鴻薇表示，現在詐騙猖獗，政府應痛下決心，不能對詐騙集團投降，但中央政府預計大幅增加反詐騙媒體行銷預算，在野黨礙難同意，應該要有成效才行。

卓榮泰強調，明年預算執行過程，行政院願意檢討並向立法院說明。

王鴻薇 行政院 詐騙集團

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