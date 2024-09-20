夜宴綠委 賴清德：在野非理性杯葛將受民意嚴厲批判

立法院今天開議，賴清德總統晚間宴請民進黨立委。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤轉述，賴總統觀察到，藍白合作絕對愈來愈緊密，新會期絕對是一個挑戰。賴總統也提到，在野黨今天在立法院會聯手，把政府總預算案退回程序委員會，期勉執政黨立委透過論述把預算說明清楚，在野黨非理性杯葛，會受到民意的嚴厲批判。

吳思瑤指出，賴總統過去擔任過立委，也是黨團「最強幹事長」，對於立法院所有議事運作非常有經驗，今天當面提醒黨團成員，新會期面臨嚴峻挑戰，因為要處理四大預算案，還有人事同意權案、諸多福國利民的優先法案，責任非常重。

吳思瑤說，賴總統觀察到，藍白合作絕對愈來愈緊密，民進黨必須要嚴陣以待，全力以赴，只要站在社會民意的一方，訴求公理、正義，絕對能夠持續獲得國人肯定與支持。

新會期開議第一天，藍白聯手把政府總預算案退回程序委員會，賴清德主動提起此事，希望執政黨立委藉由強大論述能力，把道理說清楚講明白，要把每一分國家預算所需合理性向國人報告，以國家跟人民為第一優先，相信一定會贏得人民的支持。

賴總統也提到，明年政府總預算占大宗的是社福預算，對於長照、青年照顧、租金補貼等；第二部分是經濟發展預算，除了鎖定非常多台灣強項的產業，也聚焦照顧中小經濟發展；第三則是國防預算，台灣面對中國的打壓、武力威脅，國防預算有何其重大，這樣子的論述民進黨團都要做好準備。賴總統不斷提醒，國家跟人民絕對是最優先的，人民利益遠大於政黨跟個人，民進黨團只要掌握清楚這樣論調，相信在艱難的國會生態能夠關關難過關關過。

吳思瑤說，賴總統強調，非常期待朝野擴大合作，對內在內政上各黨都可以競爭，用福國利民的政策主張比拚競爭，這是他對各黨的期待；對外國防、外交，希望朝野能夠團結合作，各黨拋掉成見，因為國家只有一個，必須團結對外，賴總統也相信，台灣民意會持續讓台灣政治環境朝正向道路上邁進。