快訊

最大震度4級！日本愛媛縣發生規模4.7淺層地震 無需擔心海嘯

沒買火車單車票遭攔…7旬翁沒趕上車 竟用單車衝撞還怒掐站務員脖子

憲法法庭判死刑「有條件合憲」 法務部：沒有釋放人犯的問題

夜宴綠委 賴清德：在野非理性杯葛將受民意嚴厲批判

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院今天開議，賴清德總統（中）晚上在福華飯店宴請民進黨籍立委，總統抵達時行政院長卓榮泰（左二）和黨團幹部在門口迎接。記者曾吉松／攝影
立法院今天開議，賴清德總統（中）晚上在福華飯店宴請民進黨籍立委，總統抵達時行政院長卓榮泰（左二）和黨團幹部在門口迎接。記者曾吉松／攝影

立法院今天開議，賴清德總統晚間宴請民進黨立委。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤轉述，賴總統觀察到，藍白合作絕對愈來愈緊密，新會期絕對是一個挑戰。賴總統也提到，在野黨今天在立法院會聯手，把政府總預算案退回程序委員會，期勉執政黨立委透過論述把預算說明清楚，在野黨非理性杯葛，會受到民意的嚴厲批判。

吳思瑤指出，賴總統過去擔任過立委，也是黨團「最強幹事長」，對於立法院所有議事運作非常有經驗，今天當面提醒黨團成員，新會期面臨嚴峻挑戰，因為要處理四大預算案，還有人事同意權案、諸多福國利民的優先法案，責任非常重。

吳思瑤說，賴總統觀察到，藍白合作絕對愈來愈緊密，民進黨必須要嚴陣以待，全力以赴，只要站在社會民意的一方，訴求公理、正義，絕對能夠持續獲得國人肯定與支持。

新會期開議第一天，藍白聯手把政府總預算案退回程序委員會，賴清德主動提起此事，希望執政黨立委藉由強大論述能力，把道理說清楚講明白，要把每一分國家預算所需合理性向國人報告，以國家跟人民為第一優先，相信一定會贏得人民的支持。

賴總統也提到，明年政府總預算占大宗的是社福預算，對於長照、青年照顧、租金補貼等；第二部分是經濟發展預算，除了鎖定非常多台灣強項的產業，也聚焦照顧中小經濟發展；第三則是國防預算，台灣面對中國的打壓、武力威脅，國防預算有何其重大，這樣子的論述民進黨團都要做好準備。賴總統不斷提醒，國家跟人民絕對是最優先的，人民利益遠大於政黨跟個人，民進黨團只要掌握清楚這樣論調，相信在艱難的國會生態能夠關關難過關關過。

吳思瑤說，賴總統強調，非常期待朝野擴大合作，對內在內政上各黨都可以競爭，用福國利民的政策主張比拚競爭，這是他對各黨的期待；對外國防、外交，希望朝野能夠團結合作，各黨拋掉成見，因為國家只有一個，必須團結對外，賴總統也相信，台灣民意會持續讓台灣政治環境朝正向道路上邁進。

吳思瑤 國防預算 民進黨 藍白合 賴清德

延伸閱讀

國家防災日救災動員演練 賴清德南下主持

賴清德參加921防災演練 強調台灣面臨威脅需精進防災

肯定國民黨團對2758號立場 蕭旭岑：拆穿賴政府台獨圖謀

回應國台辦嗆賴清德自取滅亡 顧立雄：挑釁者是中國

相關新聞

夜宴綠委 賴清德：在野非理性杯葛將受民意嚴厲批判

立法院今天開議，賴清德總統晚間宴請民進黨立委。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤轉述，賴總統觀察到，藍白合作絕對越來越緊密，新...

黃國昌指翁柏宗收受業者贈與魚貨 NCC：絕無此事

民眾黨立委黃國昌今（20）日質疑NCC代理主委翁柏宗收受業者贈與魚貨，NCC在今天傍晚發出新聞稿澄清「絕無此事」。

友邦致函聯合國秘書長挺台 外交部誠摯感謝

聯合國大會總辯論之前，9個友邦昨天聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯，駁斥錯誤詮釋聯大第2758號決議，展現對台灣推動參與聯合...

蕭副總統：台貝建交35周年 盼成為民主世界MVP

副總統蕭美琴今晚以錄影方式為「貝里斯獨立43週年紀念日暨台貝建交35週年慶祝酒會」致詞表示，台貝兩國建交35年在各領域發...

赴基隆挺謝國樑 洪孟楷：勿讓罷免背後的仇恨動員得逞

國民黨新北市立委洪孟楷今晚到基隆暖暖區挺基隆市長謝國樑，洪孟楷表示，謝國樑執政以來便是用愛施政，與罷免團體背後的仇恨動員...

北士科議會調查報告指「為標而標」 黃瀞瑩提出3點說明

北士科案爭議，北市議會成立調查專案小組，歷經4個多月，調查報告今出爐，直指柯市府「為標而標」，召集人張斯綱更總結「政策搖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。