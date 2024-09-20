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友邦致函聯合國秘書長挺台 外交部誠摯感謝

中央社／ 台北20日電
外交部。圖／聯合報系資料照片
外交部。圖／聯合報系資料照片

聯合國大會總辯論之前，9個友邦昨天聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯，駁斥錯誤詮釋聯大第2758號決議，展現對台灣推動參與聯合國的堅定支持。外交部今天指出，對於友邦助台熱忱表示誠摯感謝。

第79屆聯合國大會總辯論將於24日展開，眾所矚目的「未來峰會」於22日及23日率先登場。貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、馬紹爾群島、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、吐瓦魯共9個友邦駐聯合國常任代表於美東時間19日聯名致函古特瑞斯（Antonio Guterres），促請瞭解台灣的訴求，以利日後討論更能聚焦。

外交部今天指出，友邦巴拉圭也以個別致函的方式表達對台灣推案的支持，而聯名函已由聖文森、貝里斯、帛琉、瓜地馬拉、吐瓦魯及馬紹爾群島6個友邦常代於美東時間19日親送至聯合國秘書處，6位常代隨後在聯合國總部前接受媒體訪問，要求聯合國停止排除台灣。

外交部表示，友邦常任代表在聯名函中強調下列三點：第一、聯大第2758號決議遭惡意扭曲，已對台海現狀及印太區域的和平穩定構成嚴重威脅，聯合國應予正視，並採取積極作為。

第二，聯大第2758號決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣參與，以利台灣對「永續發展目標」（SDGs）的實現做出貢獻。

第三，聯合國應嚴守中立，停止錯誤援引聯大第2758號決議以及不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利。

外交部重申，聯大第2758號決議並未提及台灣，所以與台灣無關，該決議並未反映，亦不等同於中國的「一中原則」，更未排除台灣參與聯合國體系及其他國際組織。

對於中國持續惡意扭曲該決議，意圖誤導國際視聽，外交部予以強烈譴責，並呼籲國際社會共同反制中國謬論；另要求聯合國秘書處應積極落實「聯合國憲章」揭示的普遍性原則及「不遺漏任何人」的承諾，盡速接納台灣的參與。

外交部 聯合國 馬紹爾群島

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