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蕭副總統：台貝建交35周年 盼成為民主世界MVP

中央社／ 台北20日電
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照片
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照片

副總統蕭美琴今晚以錄影方式為「貝里斯獨立43周年紀念日暨台貝建交35周年慶祝酒會」致詞表示，台貝兩國建交35年在各領域發展深厚夥伴關係，期盼兩國持續密切交流，強化民主韌性因應各項挑戰，共同成為民主世界的MVP。

蕭副總統晚間以英文錄影致詞表示，在今天這個別具意義的場合，代表台灣人民及政府向貝里斯人民及政府表達最誠摯的祝賀。台灣與貝里斯建交35年來，兩國已發展深厚的合作夥伴關係，在基礎建設、醫療公衛、農業技術、環境永續、婦女賦權、文化教育及資通訊等領域合作密切，成果豐碩。

副總統說，台貝兩國互動向來密切。去年4月，前總統蔡英文率團訪問貝里斯，受到貝國總理布里仙紐（John Briceño）熱情接待；而今年5月布里仙紐也率團出席總統賴清德的就職典禮，雙方有機會就彼此持續合作領域交換意見，展現台灣拓展及深化邦誼的決心。

她表示，多年來台貝兩國站在一起，貝里斯一向堅定支持台灣的國際參與，無論在聯合國、世界衛生組織、國際刑警組織等場域，都是推動台灣國際參與的重要倡議者。

副總統引用貝里斯獨立43周年「驕傲且自由的國度（A Nation Proud and Free）」的慶祝主題重申，賴總統致力於鞏固與貝里斯等民主國家的關係，交流各領域的發展經驗，強化民主韌性以因應各項挑戰，並共同成為民主世界的MVP（最有價值選手）。

最後，蕭副總統祝貝里斯國運昌隆、台貝兩國邦誼永固。

台灣人 蔡英文 貝里斯

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