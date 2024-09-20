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死刑部分合憲 卓榮泰：合乎2項重要原則

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰就今日憲法法庭判決結果表示，遵守國際人權公約，完善法律正義程序， 是兩項重要原則。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰就今日憲法法庭判決結果表示，遵守國際人權公約，完善法律正義程序， 是兩項重要原則。記者季相儒／攝影

憲法法庭今下午宣布死刑違憲與否的判決，對於判決結果，行政院長卓榮泰在立法院答覆國民黨立委王鴻薇質詢時表示，遵守國際人權公約，完善法律正義程序，這是兩項重要原則，行政院跟國人尊重大法官決定，這意味死刑制度原則上合憲，但在訴訟過程中，有若干違憲部分必須修正。

目前尚有37名死刑犯未執行死刑。王鴻薇詢問法務部長鄭銘謙，既然死刑合憲，死刑犯何時執行？鄭銘謙表示，法務部還是尊重憲法法庭判決結果，雖然死刑是合憲，但在37個個案中，憲法法庭有提到部分訴訟程序或受刑人本身是有違憲情形，要2年內完成修法，目前會依照憲法法庭的判決意旨，就37個死刑犯做嚴謹審核，提非常上訴。

王鴻薇追問，要審核多久？她表示，37位中有人長達24年沒有執行死刑，代表這些受害者家屬等待4分之1個世紀仍未等到公平跟正義。鄭銘謙表示，會請最高檢察署盡速，他否認讓死刑犯得到免死金牌的說法，憲法法庭剛判決，每個個案不一樣。

王鴻薇要求行政院、法務部盡快釐清37名死刑犯哪些合乎非常上訴條件？哪些不符合應依法執行死刑？卓榮泰說，他沒有看到整個內容，針對罪大惡極的個案可以適用，但每個案件複雜程度不同，希望盡快給社會交代。

王鴻薇質疑，按照今天憲法法庭提出，必須重新檢視有些可能合乎資格可以提非常上訴，憲法法庭稱如果不是犯最嚴重之罪而判處死刑，可以請檢察總長提非常上訴，什麼叫做最嚴重之罪？裡面有好幾個案子是殺警案，讓社會負沉重代價，殺警案犯不應該再提起非常上訴。

王鴻薇舉例，裡面也有非常殘忍殺害無辜女性，性侵後姦屍，甚至破壞屍體，這樣的案子不應該再去提起非常上訴，不要再浪費司法資源，今天雖是合憲決議，但這些關卡不應該成為死囚護身符，尤其是涉及人神共憤的重大刑案該執行就要執行。關於精障部分，重大刑案裡也有以精障作為逃脫藉口，引起社會極大反彈，民意無法接受，精障標準應該要有嚴格科學認定。

卓榮泰說，王鴻薇嫉惡如仇精神跟多數人一樣，他跟王鴻薇一樣，但也請王跟他一樣，如果要進入到大法官解釋後的後續行為，會進入到每個個案，就不要涉入個案，「嫉惡如仇精神一樣，不涉入個案的精神應相同」。鄭銘謙也說，這部分會盡速請最高檢察署就37個死刑犯做審酌，提起非常上訴，再來由最高法院審理。

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