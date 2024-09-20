黃國昌指三立政媒雙棲 埔心牧場變更用地後獲利百億

民眾黨立委黃國昌今天在立法院會質詢指三立集團涉及政媒雙棲及土地開發牟利，他說，埔心牧場賣給三立集團後，隔年內政部就土地變更，從中央到地方一路開綠燈服務，土地變更後，價值獲利超過新台幣上百億元。

行政院長卓榮泰備詢表示，他不知道此事過程，但他了解立委用心，是希望地方首長不要涉入任何土地開發。

立法院新會期今天開議，邀請行政院長卓榮泰列席施政報告並備質詢，黃國昌的質詢主題為「民進黨的政媒雙棲，圖利竟有雙重標準」。

黃國昌質詢時提及，卸任國家通訊傳播委員會（NCC）委員的林麗雲、王維菁曾提出建言，指「新聞台仰賴業配、置入及政府標案，甚至逐步形成台灣政媒共生集團，透過政治與媒體影響力，除了藉土地開發牟利，也介入政治甚至政府領域，包括人事、個案與政策等」，詢問卓榮泰有沒有觀察到這樣的媒體現象。

卓榮泰說，他光看文字描述雖看得懂，但需進一步知道是何事何人。黃國昌指出，這就是在說三立集團。

談及政媒共生與土地開發，黃國昌舉例，桃園埔心牧場非常神奇，味全集團持有20幾年，不斷申請都市計畫變更欲改成休閒遊憩，20年來政府從沒核准過；但埔心牧場2018年底賣給三立集團後，桃園市政府2019年1月就把細部計畫做好，同年5月內政部也核准變更，從中央政府到時任桃園市長鄭文燦，「一路開綠燈，一條龍快速服務」。

卓榮泰表示，他不知道這個過程。黃國昌說，他已不是第一次提這件事，但民進黨政府遇到這種案子就一片噤聲、靜悄悄，不僅媒體不敢報、官員不敢說，中華民國的民主法治，怎麼幫特定的政媒集團服務成這樣。

黃國昌抨擊，三立集團2018年以每坪新台幣3.8萬元購入，但區位變更後，依照今年4月周邊土地的實價登錄，已來到每坪18.7萬元，6萬8613坪土地獲利超過上百億元，是否很好賺。

卓榮泰則說，他了解立委用心，是希望地方首長不要涉入任何土地開發。