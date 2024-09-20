傅崐萁指打破用人規範 卓榮泰挺陳世凱：他非常努力

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天質詢行政院長卓榮泰時，列舉民進黨2016年執政後歷任交通部長及學經歷，豎起大拇指，直呼「你們用人了不起、很大膽，把過去用人的規範完全打破」。卓榮泰立刻回應，「他非常努力」。

卓榮泰下午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，由於上午的院會朝野對峙，卓榮泰僅在上午完成施政報告，總質詢則到下午才進行，第一位質詢就是傅崐萁。

傅崐萁一上台，花了相當多的時間，質疑政府對於花蓮0403震災重建工作進度落後，並拿台南0206大地震做比較，要求行政院加快腳步。

面對傅崐萁冗長的質疑，卓榮泰指出，沒有做到更快、更多、更好，行政院願意全力檢討，行政院是全力在做，他相信很多居民、鄉民及工程人員都很清楚，石頭不斷在眼前落下，有很多自然狀況阻礙工程進行。

傅崐萁談及攔石網時，陳世凱火速上台準備答詢，隨即被傅崐萁打斷，「今天本席沒有要問你」。隨後，傅崐萁強調觀光產業，住房率掉到僅剩5%，陳世凱接著說，「交通部很努力補助」。傅崐萁繼續提到，台北花蓮航線少到剩下1年200多班次，交通部睡著，陳世凱立刻回應，「那天跟委員通過電話，您交代後，我就馬上跟院長報告了」。

卓榮泰見狀表示，陳世凱已經有計畫在實施了，陳世凱補充，未來週一到週五會有定期航班。此時，傅崐萁才回應，「很高興你這麼說」。

不過，傅崐萁隨即話鋒一轉，「你們現在是用人唯親，還是用人唯才」，並列舉民進黨2016年執政後的歷任交通部長及其學經歷，「現在的陳世凱部長，一路東海大學政治系、政治研究所、台中市議員」。

傅崐萁唸完歷任部長學經歷之後，他抬頭問卓榮泰，交通是有多麼專業與經驗的需要，是國家多麼重要的部會，還豎起大拇指，「你們用人了不起、很大膽，把過去用人的規範完全打破」。他沒有干涉行政院長的用人權，現在是尊重，「我們睜大眼睛來看，下次可能就不是這樣．尊重院長的用人權，但是用人有沒有真正到專業」。

卓榮泰立刻強調，從陳世凱剛剛的回答可以知道，「他非常深入，非常努力了解交通狀況」。