黃國昌爆料翁柏宗送海鮮 竟由媒體公司埋單

立法院新會期今天開議，民眾黨立法院黨團質疑NCC代理主委翁柏宗沒資格備詢，不讓翁柏宗上台備詢。民眾黨立委黃國昌質詢時質疑，翁柏宗具備擔任NCC委員資格嗎？行政院長卓榮泰表示，基於行政院機關運作正常，現在依法請翁柏宗代理主委。

卓榮泰今天率領行政團隊赴立法院進行施政報告並備質詢，黃國昌表示，行政院是否不論人事同意權案審查結果，都會由翁柏宗繼續擔任主委。

卓榮泰表示，這種預言式的質詢，答案不會只有兩種，等待立法院審查人事同意權結果出爐後，行政院才會有因應措施。黃國昌追問，若立法院否決NCC人事同意權，是否繼續由翁柏宗代理主委，卓榮泰說，為了讓行政機關正常運作，他必須尋求更多行政救濟，否則政府政務會推動不下去，所以他秉持機關正常運作，盡速通過人事同意權跟依法行政等三原則。

黃國昌爆料，接獲NCC內部檢舉，翁柏宗過年贈送高價海鮮，居然是由廣電媒體公司埋單，可以這樣做嗎？卓榮泰回應，官員收送禮物有一定標準，況且用自己名義送出去，這樣情況要避免，會請法務部長回去了解。

法務部長鄭銘謙表示，依照公務員廉政倫理規範，如果沒有職務上利害關係，以3000元以下為限，後續會請政風單位了解。