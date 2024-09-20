國土法還有9縣市沒送分區圖 卓榮泰：明年4月實施恐有困難

「國土計畫法」預計2025年4月上路，近來卻頻傳地方反彈聲浪，就連民進黨20多位立委也聯合發聲，呼籲中央推遲實施。行政院長卓榮泰今天在立法院表示，行政院會和內政部、農業部，就該案所面臨到事實的困難、法律的困難，和外界各種聲音，做出最後的決定。

卓榮泰今天率內閣赴立法院進行施政總質詢。民進黨立委蔡易餘質詢時，提出諸多希望「國土計畫法」再精進之處。卓榮泰回應，「國土計畫法」若干的解釋、字眼、文字用語，確實會讓人產生些疑慮，況且現在還有9個縣市沒有將功能分區圖送來，若真的無法送來，要在明年4月如期實施，是有困難的，因為依照「國土計畫法」第45條規定，這是要一併公告，不能割裂。

卓榮泰指出，9個縣市沒送來功能分區圖，有了事實上的困難，法律上如果沒有一併公告，也會有法律上的困難，他也聽到來自縣市、來自農民團體，甚至來自民進黨立院黨團的意見，還有一些外界的聲音，都希望行政院能再慎重，政院會再做出最後的決定。