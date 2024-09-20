國會召委要禮讓？黃國昌曝「藍白黨團三長」將排會面

立法院今開議，國民黨團總召傅崐萁傳出為藍白合，預計讓出一席常設委員會召委給民眾黨。民眾黨團總召黃國昌表示，先前靜候國民黨團三長出來，今開議結束後，兩個黨團會就彼此方便時間，並針對優先法案及審查安排會面，至於召委席次，任何預設都對國民黨不恰當，會開誠布公協商。

民眾黨團今在議場前受訪，回應交通委員會召委可能被國民黨團禮讓一事。黃國昌說，黨團先前開會時，已針對會期法案、預算，召委，跟另一個重要在野黨國民黨，討論本會期合作的方向及可能性，並靜候國民黨團三長確定產生後，兩個黨團三長將會面協商。

黃國昌說，他也在議場正式恭喜國民黨團首席副書記長王鴻薇，與傅崐萁、林思銘等人成為國民黨團三長，等今開議結束後，將會就彼此方便的時間，盡快安排會面，並針對優先法案、預算審查，甚至召委席次、召委選舉合作的事項，會開誠布公協商。