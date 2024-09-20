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震後花蓮遇雨交通頻中斷 卓榮泰：啟動海空運因應

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法委員傅崐萁在立法院質詢。記者季相儒／攝影
立法委員傅崐萁在立法院質詢。記者季相儒／攝影

0403花蓮大地震之後，每逢大雨就造成花蓮對外交通中斷。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天在總質詢時關切花蓮交通問題，行政院長卓榮泰表示，每次交通中斷，他們就啟動海運、啟動空運，也拜託民航的業者要加強。

卓榮泰今天率領部會首長到立法院施政報告並備質詢。傅崐萁關心震後花蓮的交通，他表示，現在的蘇花公路，在清朝叫做蘇花古道，在日據時代叫做臨海道路，現在全國大概只有花東人民，還比照孟加拉人民，我們是一個已開發國家，一個國家還有兩種人民，我們還在走百年前的蘇花古道，下個雨就癱掉，不是路癱，鐵路也停。

傅崐萁詢問卓榮泰，至今交通中斷幾次。卓榮泰表示，這是大家共同關切的問題，每次大雨來就會交通中斷，甚至在台北感受不到的時候。眼見卓榮泰沒有要正面回答的意思，傅崐萁打斷卓榮泰，表示地震後到今天鐵公路中斷8次，花蓮成為孤島8次，這是台灣這塊土地上的人民，連大陸三級城市都不如。

傅崐萁指出，從馬政府時代就通過的示警預算，這8年來執行到現在，告警系統一直在出包，攔石網到底在哪裡？怎麼樣能夠把石頭攔住？最基本的攔石網什麼時候可以做好？

卓榮泰回應，跟大自然的競爭就是這個樣子，要跟它和平相處，所以每次交通中斷，就啟動海運、啟動空運，也拜託民航的業者要加強；示警系統自從上次發現鐵路的示警系統不足之後，也已經要求鐵路局要全面加強。

另外，傅崐萁也質疑行政院任命交通部長陳世凱是否用人為親？並列舉2016年以來歷任交通部長的學經歷，批評卓榮泰打破過去用人的規範。不過，傅崐萁強調，他沒有要干涉卓榮泰的用人，但他們會睜大眼睛，下次可能就不是這樣，會關注用人有沒有真正的專業。隨後傅崐萁送一張放大版的車票給陳世凱。

傅崐萁說明，2024年9月8日他上火車，然後被通知路又斷了，要請他下車，所有列車上的人通通下車了，花蓮火車站像難民營一樣，一堆人趕著退票。卓榮泰緩頰，「從剛剛部長的幾句答話，你也知道，他非常的深入，他非常的努力在了解所有的交通狀況。」

0403花蓮大地震 傅崐萁 卓榮泰

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