【重磅快評】韓國瑜喊用愛質詢 民進黨繼續卡韓嗎？

立法院今天開議，立法院長韓國瑜會前喊話「用愛質詢」，行政院長卓榮泰也說「國會可以是人民的希望，不要成為朝野的戰場」；對照韓處理民眾黨立委在議場的舉牌抗議，朝野似朝良性互動方向推進；不過，韓國瑜會前也對國民黨喊話，但國民黨回應流於官式，會不會產生化學變化？仍待觀察。

韓國瑜用心扮演立法院長的角色，一言一行，舉足輕重；在立法院新會期開議之前，他以國民黨黨員的身分前往智庫舉行的立法實務研討會開講，勉勵黨團要重視幹部培養，思考國人對黨團的期待，要用愛來質詢、審預算，人民會感受得到。

韓國瑜也提醒，現在基層、中間選民跟藍軍對國民黨有所不滿，人生有時直線不通可以走曲線，例如上會期花東三法，國民黨硬攻猛攻，結果卻被醜化，他希望新會期國民黨團能有卓越表現，讓民眾覺得國民黨是跟民眾站在一起，也是支持中華民國最勇敢的捍衛者。

韓國瑜一番話，既表達對民進黨的善意，也忠誠提出對國民黨及黨團的建言。今天立院開議白委提出權宜問題並舉牌抗議批「NCC違法主委，綠媒小弟請你出去」、「行政院長違法濫權」，韓國瑜裁示，翁柏宗代理主委備詢資格確有審酌空間，但本次會議民眾黨團已提NCC組織法修正案及一般提案，權宜問題暫不處理。民眾黨立委只得散場，民進黨立委則爆出歡呼，可視為綠委對韓國瑜善意的回應。

不過，朝野攻防綿密微妙，韓國瑜說用愛質詢，換來卓揆「韓國瑜私下互動溫暖」回應，此中轉折和韓國瑜為日前國晚會籌款「卡關」不無關係；籌款卡關消息曝光後，四大公股行庫改口各捐二百萬，彰銀、台企銀各捐一百萬元，如果不是高層點頭，行庫豈會如此爽快？

然而，更深一層解讀，如果韓國瑜籌款不順，民進黨政府編列近15億大內宣的預算，難道就能在立法院輕騎過關？韓國瑜當立法院長漸有心得，並熟諳與綠營的折衝之道，他屬意學者盧業中出任民主基金會執行長，綠營還能繼續卡韓嗎？

韓國瑜期待國民黨勇敢捍衛中華民國，他擔任國慶籌備委員會主委，國慶活動主視覺回歸久違的中華文化意象，馬英九也將出席國慶大會，韓國瑜清楚示範捍衛中華民國的具體作法；國民黨立院黨團今天提出2758號決議的聲明版本，呼籲聯合國接納中華民國重返，算是回應韓國瑜的訴求。

但是，韓國瑜也提到基層、中間選民對國民黨有不滿，黨主席朱立倫僅表示，相信韓用心良苦，國民黨一定秉持這樣的原則推動福國利民法案，做最大的努力和最多的溝通云云；聽來聽去，不免流於官式，而且畫錯重點，很難讓基層感受到溫度，也許這就是國民黨現在的最大問題吧？