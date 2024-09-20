總預算案遭退回程序委員會 朱立倫：為人民看緊荷包

立法院會今天表決，將民國114年度中央政府總預算案與前瞻計畫第5期特別預算案退回程序委員會。國民黨主席朱立倫說，代表人民監督政府，嚴格把關所有預算，不能有任何浪費、貪瀆，這是天職，一定會盡最大努力，為人民看緊荷包。

立法院會今天上午處理報告事項時，無黨籍立委高金素梅提案將「114年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分）」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」退回程序委員會，經表決後，贊成者多數，全案遭退回程序委員會。

朱立倫下午在出席「復興書畫院66周年慶暨李可梅、李德珍美術館開幕典禮」前受訪表示，代表人民監督政府，尤其嚴格把關所有預算，不能夠有任何浪費、貪瀆，這是天職，一定會盡最大的努力，為人民看緊荷包。

談到行政院長卓榮泰呼籲朝野不要讓立法院變成戰場，朱立倫則說，只要民進黨以「理」相待，而不是用暴力，國民黨也會以理相待，國會是論理的地方，不是如總統賴清德所說的要反守為攻，要不斷攻擊、打擊在野黨，這是民眾無法接受的。就像今天立法院，卓榮泰可以順利報告，大家都很開心，但更重要的是，要做出福國利民政策。

此外，針對死刑釋憲案，憲法法庭下午3時將宣示判決，朱立倫表示，看到全國超過8成民意反對廢死，現階段完全沒有廢死的條件，如果有這樣的大法官、憲法法庭做出強烈違反民意、創造社會治安危機的決定，相信國民黨做為國會最大黨，所有成員都會共同站在民意這一邊，也呼籲民進黨，不要再支持廢死。