民進黨北市議員許家蓓病逝 賴總統赴靈堂悼念
民進黨台北市議員許家蓓因子宮內膜癌過世，享年48歲。總統賴清德今天中午前往靈堂悼念、致哀，現場待約20分鐘才離開。據轉述，賴總統向家屬提到許家蓓離世是黨內損失。
許家蓓因罹患子宮內膜癌在18日凌晨過世，民進黨台北市議員王閔生、顏若芳、陳慈慧、簡舒培等同黨議會好友與許家蓓辦公室共同籌辦後事，靈堂從19日開放外界弔唁。
賴總統今天中午約12時30分抵達許家蓓靈堂，並在王閔生、民進黨副秘書長何博文陪同下，賴總統先在靈堂上香，再與許家蓓的家屬致哀、閒談。
據轉述，賴總統與許家蓓家屬談話時提到，許家蓓離世是黨內損失，認為很惋惜，安慰家屬別太難過。賴總統在中午約12時50分離開靈堂。
此外，多名民進黨立委及台北市府官員等人也在今天上午陸續前往許家蓓靈堂，表達哀悼。
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