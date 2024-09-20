民進黨北市議員許家蓓病逝 賴總統赴靈堂悼念

內政部最新統計顯示，今年第一季全國房價所得比達10.35倍、房貸負擔率攀升至44.3％，雙雙刷新統計以來新高，可謂史上最沉重。雖然中央銀行19日祭出重手炒房，在風聲鶴唳的限貸令和政府關切中，展現央行鐵腕，維護居住正義決心。 然而一邊是打炒房政策推行，一邊是租金指數節節攀升；一邊是央行祭出名下有房的人再申辦房貸即無寬限期，一邊是囤房族肆無忌憚漲租金。矛盾景象，彷彿一齣荒誕劇對作搬演。

2024-09-20 14:07