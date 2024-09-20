朝野過招2758號決議聲明 3版本均逕付二讀待協商

朝野黨團今天都提出對2758號決議聲明，民進黨團聲明堅決反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並呼籲聯合國儘速接納台灣。國民黨團呼籲聯合國接納中華民國重返。民眾黨團要求行政院對國際參與進行報告。立法院長韓國瑜裁示，3黨團聲明都逕付二讀並交付協商。

澳洲、荷蘭國會相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議，民進黨團日前表示將在新會期提出決議文呼應，並希望朝野共同響應。

立法院新會期今天開議，邀請行政院長卓榮泰列席施政報告並備質詢，在進入施政報告之前，朝野黨團都相繼提出與2758號決議有關聲明，並盼促成立法院決議。

民進黨團聲明指出，第一，堅決反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議，阻撓台灣參與聯合國體系等國際組織，以及剝奪台灣2300萬人參與國際社會之權益；第二，中國應立即停止將聯合國大會第2758號決議與其所謂「一中原則」掛勾，破壞台海和平穩定現狀、印太地區之安全繁榮，及以規則為基礎的國際秩序；第三，呼籲聯合國須積極落實「聯合國憲章」的普遍性原則，以及「不遺漏任何人」承諾，儘速接納台灣完整參與。

國民黨團聲明指出，第一，中華民國及其人民有權參與聯合國體系等國際組織，阻撓中華民國及其人民參與聯合國體系等國際組織，對中華民國和人民不公平、不正義，也是世界的損失；第二，呼籲大陸當局應正視中華民國存在的客觀事實，中華民國憲法維護法理主權不分裂，雙方應依照兩岸人民關係條例推動兩岸交流、維護台海穩定與世界和平；第三，呼籲聯合國大會積極落實「聯合國憲章」的普遍性原則，盡速接納中華民國重返並完整參與。立法院也應敦促外交部訴請中華民國友邦，在聯合國推動修正2758號決議，以符法理與歷史事實。

民眾黨團聲明則要求，行政部門積極爭取有意義參與各種國際組織，打開中華民國台灣之國際參與空間，並在本會期邀請行政院長卓榮泰針對台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（ICPO）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等工作進度，在立法院進行專題報告。

3黨團派代表說明提案後，現場均無人反對。韓國瑜裁示，提案逕付二讀並送交黨團協商。

此外，民眾黨團今天也提案，指台電財務目前仍處在多賣多虧狀態，而全面調漲電價嚴重衝擊民生物價，賴政府上任迄今，更無法回覆「國家能源政策與配比」，顯見民進黨政府的能源配比只有口號、毫無規劃，因此要求23日加開院會安排「賴清德政府能源配比及電價政策」專案報告。由於現場均無人反對提案，韓國瑜裁示，提案逕付二讀並送交黨團協商。但因加開院會時間緊迫，外界預料朝野恐難達成共識。

此外，民眾黨團上午在院會開始前提出權宜問題，要求院會於開始前確認國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗備詢資格，才能進行施政報告，在議場內不斷高喊「綠媒小弟請你出去」、「行政院長違法濫權」等口號；民眾黨團後來也提出決議文字，要求行政院立即公布施行立法院三讀通過的國家通訊傳播委員會組織法修正條文，防止行政院繼續濫權創造通傳會「萬年代理主委」。

針對民眾黨團的NCC組織法立即施行提案，韓國瑜裁示，提案逕付二讀並送交黨團協商。