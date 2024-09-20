蘇英結盟？英系議員彭佳芸接任民進黨新北黨部婦展會長

民進黨立委蘇巧慧接任民進黨新北市黨部主委後，積極展開布局，並親自頒發黨部24區聯絡主任、婦展會與青展會長聘書，其中英系議員彭佳芸同額當選婦展會長。地方綠營人士解讀，蘇上任後積極展開黨部組織調整，彭佳芸擔任婦展會長，象徵蘇系、英系結盟，另新任青展會長長陳韋任除是全國黨代表，也是蘇系議員陳永福之子，青展會將透過青年議題與營隊，拓展並找回流失的年輕選票，蘇巧慧爭取2026市長參選門票是志在必得。

新北市黨部近期展開區聯絡處主任、婦女發展委員會、青年發展委員組織首次會議，蘇巧慧親自頒發聘書，強調未來新北市黨部也將整合地方區聯絡處、婦展會及青展會的力量，深入社區基層，為民進黨凝聚更多支持。

蘇巧慧表示，新北市幅員遼闊，29個行政區各有不同的發展議題與地方特色，第一線的服務尤其需要仰賴各區聯絡處主任，扮演地方黨部的眼睛和耳朵，掌握各地需求與意見，讓地方黨部能夠迅速回應基層聲音。

蘇巧慧感謝區主任勇於肩負為黨凝聚基層的重擔，期勉眾人招募更多黨員，也現場提醒區主任，只要穿上民進黨的背心，一言一行都代表著黨，務必用最高標準要求自我。

蘇巧慧指出，本屆婦展會眾人決定由新北市議員彭佳芸擔任本屆會長，本屆集結多位優秀的新北市議員、及長期深耕基層的工作夥伴，實力堅強，接下來更預計將籌組「信賴姐妹會」，期盼為民進黨及賴清德主席凝聚更多婦女支持，大家已經說好要相揪各自的姐妹們，一起在新北組成一支「最有活力的粉色戰隊」。

蘇巧慧也說，新北市黨部青展會是民進黨在全台灣第一個設立的青年組織，在未來的新北市黨務工作中，更扮演舉足輕重的角色，本屆眾人推派由全國黨代表陳韋任擔任會長，相信未來青展會將發揮即戰力，與黨部共同舉辦各式青年活動，例如青年議題講座、青年營隊等，強化民進黨在新北的青年支持。