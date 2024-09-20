藍白聯手退回總預算案 政院：遺憾 會誠意溝通
立法院新會期今天開議，不過藍白黨團合作將明年度總預算案及前瞻建設第5期特別預算退回程序委員會，行政院發言人李慧芝表示，行政院對此深感遺憾，會再秉持誠意溝通的精神，與立法院持續對話，希望預算進入實質理性討論。
立法院本會期重頭戲將是審查明年度中央政府總預算案，不過在野黨質疑總預算案處理公糧收購價格、原住民禁伐補償金以及政府擴編水電費、宣傳費等問題，在藍白黨團合作將總預算案退回程序委員會，要求行政部門核實編列再送立法院。
李慧芝表示，有關立法院將行政院「114年度中央政府總預算案」及「前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」退回程序委員會一事，政院深感遺憾。
李慧芝強調，政府機關一定會秉持「誠意溝通」的精神，在祥和、穩定以及負責任的態度下，與立法院持續互動與對話，並適度對外清楚論述說明，希望預算進入實質理性討論，讓政府推動擴大社會及醫療投資、維護治安、民主防衛、均衡台灣、創新經濟等照顧民眾及推動國家發展等政策能夠持續推行，並確保民眾權益。
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