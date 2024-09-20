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北檢第三度提訊應曉薇　追查京華城4500萬賄款金流

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
北檢偵辦京華城弊案，今天下午再度提訊國台北市議員應曉薇（前排左）。記者葉信菉／攝影
北檢偵辦京華城弊案，今天下午再度提訊國台北市議員應曉薇（前排左）。記者葉信菉／攝影

台北地檢署偵辦京華城弊案，今天上午第三度提訊台北市前市長彭振聲，全力突破有關京華城容積暴增的「方案四」決策過程，鞏固台北市前市長柯文哲等人北市圖利犯行。下午第三度提訊台北市議員應曉薇，追查威京集團沈慶京行賄4500萬賄款金流。

前天北檢提訊台北市長前市長柯文哲，約談應曉薇助理陳佳敏、都市計畫委會會委員黃台生、馮正民，昨天再度提訊沈慶京，並以涉嫌行賄罪被告傳喚鼎越開發前董事長、北市前兵役局長朱亞虎，據悉檢方已掌握京華城容獎暴增輪廓，同時追查其與沈慶京4500萬賄款金流間的對價關係。

檢廉懷疑，2018至2021年間，沈慶京涉嫌指示威京集團旗下公司分2筆撥款2000萬元、2500萬元至應曉薇的協會帳戶，應曉薇曾領出500萬元轉存男友王尊侃的帳戶、300萬元清償貸款，應女助理陳佳敏也曾提領協會帳戶中200萬元現金，存入應的帳戶支付信用卡費。

應曉薇 沈慶京

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京華城弊案 北檢第三度提訊沈慶京

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