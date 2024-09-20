央行祭重拳打炒房 李彥秀：房市泡沫風險已動搖國本

央行祭出史上最重「打炒房拳」，總裁楊金龍昨日宣布第七波房市信用管制。國民黨立委李彥秀表示，楊金龍沒說出口的是，台灣的房市泡沫化的風險「已經到了動搖國本的程度」。

李彥秀表示，楊金龍果然不負「Mr. surprise」的稱號，楊金龍第七波出手的力道遠大於「前六波」的總和。央行以日本1990年代資產泡沫化以及2007年美國次級房貸為比喻，楊金龍沒說出口的是，台灣的房市泡沫化的風險「已經到了動搖國本的程度」。

李彥秀指出，楊金龍說「必須給投機客一個教訓，告訴大眾房市必須冷靜」，何嘗不是說給民進黨政府聽的，過去8年居住正義、房市政策付之闕如，到了選舉才來炒短線，一個「新青安貸款」，讓過去8年跨部會的努力付諸流水，房價房租頻創歷史新高。

李彥秀認為，楊金龍也用行動回應行政院長卓榮泰，央行有專業、獨立，不受干預的傳統，才能讓台灣淺碟型的經濟與金融體系，一直維持相對穩定，這也是彭淮南14A總裁、楊金龍4A總裁的風骨與央行優良的傳統，請問「如果今天是彭淮南總裁，行政院敢如此放肆嗎？」

李彥秀提醒楊金龍，房市的健康與穩定，也是整體金融穩定，甚至是經濟發展重要的一環，急症當然要下重藥，但是第七波選擇性信用管制，範圍已經從「重點地區」，擴大到「全台適用」，力度之大，影響之深空前未有，央行必須時時關注市場的最新動態，機動調整，「房市穩健降溫是全民的期待」，也能讓央行獲得更多的支持，但是如果一棒打死，重傷的恐怕不僅是房地產市場，更是金融以及經濟的生機。