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退總預算要求給交代 國民黨團批：政院漠視法律及立院決議

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院已將民國114年度中央政府總預算案送至立法院，今天排入院會報告事項審議時，無黨籍立委高金素梅提出異議，要將總預算案退回程序委員會；該案經表決，在藍白聯手下，以59票贊成、46票反對，總預算案被退回程序委員會重新提出。記者季相儒／攝影
行政院已將民國114年度中央政府總預算案送至立法院，今天排入院會報告事項審議時，無黨籍立委高金素梅提出異議，要將總預算案退回程序委員會；該案經表決，在藍白聯手下，以59票贊成、46票反對，總預算案被退回程序委員會重新提出。記者季相儒／攝影

立院國民黨團及民眾黨團今聯手將114年度中央政府總預算退回程序委員會，國民黨團隨即發出新聞稿表示，強烈抗議行政院漠視立法院通過法律及決議，不顧民眾的基本需求，要求行政院必須重編114年度中央政府總預算案，給農民、原住民及全體國人一個具體的交代。

立法院今日開議，國民黨立法院黨團發布新聞稿表示，114年度中央政府總預算案列入報告事項第35案，在高金素梅等35位委員提案，立院國民黨團及民眾黨團共同支持下，以59票同意，46票反對下退回程序委員會。

國民黨團指出，上會期7月16日立法院通過決議，將公糧收購價格自每公斤新台幣26元調升5元以上，然而在明年中央政府總預算案中卻未見農業部編列相關預算，行政院完全無視立法院決議，必須對農業部表達最強烈的抗議及譴責。

國民黨團提到，今年6月4日三讀修正通過「原住民保留地禁伐補償條例」，將禁伐補償金從每年3萬提高至6萬。修法前，禁伐補償每公頃補償3萬元，預算約需21億元；修法後，每公頃補償6萬元，故預算至少需要42億元。實際上原民會預算僅編列28.1億元，未依法編足相關預算。卓內閣是在欺負原住民嗎？立法院的決議還可以自動打折嗎？

國民黨團質疑，台電的電價黑洞何時才會結束？政府113年編列1千億元補貼台電後，今年4月電價仍漲約11%；114年再次編列1千億元補貼，電力問題仍未見改善外，下個月更可能再次要漲電價，要用全民的錢實質撥補台電，114年政府編列水電費98億4493萬元，比去年大增18億1千萬元，增幅22.5％。其中原民會電費更是漲幅高達348%。政府左手補貼台電1千億，右手自己冷氣開好開滿，浮編電費，卓內閣不應該給全民一個說法嗎?

國民黨團也批，卓內閣大內宣預算爆增，全民無法接受。賴政府宣傳費用114年編列14億9288萬元，相比113年度的經費9億226萬元，暴增5億9千萬元，增加幅度高達65.4%。內政部、外交部、交通部、衛福部、海委會等，5個部會的漲幅度更是驚人；內政部暴增8倍、海委會增加2倍、衛福部增加9成5、外交部增加近8成、交通部增加逾8成。政府本應是媒體第四權監督的對象，現在卻利用宣導預算，拿納稅人的錢大肆收買媒體，為其擦脂抹粉，本末倒置。行政院必須知所進退，自行刪除。

國民黨團強調，據此，提案要求將114年度總預算案退回行政院重編，行政院應將未依法編列以及浮濫編列重新檢視並核實編列，再送立法院審查，請行政院不要考驗立法院捍衛立法院通過法律案、決議案正當性及合法性的意志及決心。

國民黨 立法院 行政院

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