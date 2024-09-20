藍列修法延役核電為優先 賴士葆：已提專法讓核一復活

國民黨立院黨團本會期將推動修正「核子反應器設施管制法」，讓核能電廠延役，此案列為優先法案。國民黨立委賴士葆表示，他個人已提「核子反應器設施延役條例」專法，力主核二、核三延役、核一復活，他強調，民眾在乎的是電夠不夠，電價漲不漲，他主張重啟核電。

賴士葆表示，政府要跟AI結合，歡迎相關廠商來台設廠，可是電的需求增加30%； 電不夠，又不要用核電，結果用再生能源，電價很貴，核電一度電不到1元半，卻要用5、6元的綠電，台電一度電賣3.4元、3.5元，這樣就虧。

賴士葆表示，民進黨神主牌是非核，國民黨很好心，修法讓執政黨有個下台階，提案修正「核子反應器設施管制法」第6條。他個人也提出專法，讓核二、核三延役，核一復活，也已付委討論。

賴士葆說，要不要用核電，賴清德總統看起來想改，行政院長卓榮泰卻很硬，一個硬而一個軟，賴清德看起來有彈性，卓榮泰看起來沒彈性；但民眾不在乎是不是唱雙簧，民眾在乎的是電夠不夠。