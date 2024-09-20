協商定23日加開院會寫假的 電價專案報告今交協商冷凍

立法院今天開議第一天，原本朝野協商決定今天院會處理是否加開院會進行專案報告，民眾黨立法院黨團今天在院會上提案，要求行政院長卓榮泰針對「賴清德總統政府能源配比及電價政策」進行專案報告並備質詢。不過全案逕付二讀後、交黨團協商。立院人士評估，提案交朝野協商後，等於進入一個月冷凍期，下周一專案報告幾乎宣告流產。

立法院9月18日召開朝野協商，藍白都要求23日加開院會請卓榮泰針對電價進行專案報告，最後朝野協商達共識，除了立法院本會期9月20日開議外，有關9月23日「加開院會」處理相關專案報告事宜，併同第一次會議議程草案，依黨團提出進行處理。

民眾黨立法院黨團今天在院會提案，有鑑於台電總累計虧損已達4348億元，為補貼龐大財務黑洞，台電打算追加1000億元預算，若再加上經濟部明年度公務預算編列1000億元給台電，將有兩個千億台電電費補貼案待本院審查。台電董事長曾文生曾表示，這是要「補貼民生電價沒有漲足的部分」，若無法追加預算，不排除10月份再漲電價。

提案指出，台電經營未能符合「國營事業管理法」規定，力求「有盈無虧」之原則，全面調漲電價將更嚴重衝擊民生物價，賴清德政府上任迄今，更無法回覆本院委員「國家能源政策與配比」，顯見民進黨政府的能源配比「只有口號、毫無規劃」，因此民眾黨團要求「邀請行政院院長率同相關部會首長就：賴清德政府能源配比及電價政策進行專案報告並備質詢」。

民眾黨團於院會提出此案，並要求逕付二讀，韓國瑜宣佈，全案交黨團協商，等於專案報告進入一個月冷凍期。立院人士預估，電價專案報告提案被交付朝野協商後，等於幾乎來不及協商，下周一院會專案報告幾乎宣告流產。