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修財劃法避中央集權集錢 賴士葆：不能地方政府像乞丐
國民黨立法院黨團將推動財劃法修法列為本會期優先法案，國民黨立委賴士葆今日表示，重要的是中央要拿掉集權又集錢的刻板印象，不能所有資源都抓在手上，讓地方政府跟乞丐一樣。
針對財劃法修法一事，賴士葆說，財委會做了決議，開議之前，財政部要提出財劃法修法草案，到現在沒有，財政部擺爛，理由還說跟地方政府還在協調。這是兩件事情，一個是垂直分配，中央放點錢給地方，再來才是水平分配，財政部耍詐說水平分配談不攏，還在整合中，他在講的是垂直分配。
賴士葆提到，前總統馬英九執政時，時任財政部長李述德願意從中央挖960幾億給地方政府。現在有好幾種修法版本，他個人的版本是中央政府挖3000億給地方，黨團是5000億，有的委員提出1000億，數字可以討論，但大家都是有根據的。
賴士葆強調，重要的是中央要拿掉集權又集錢的刻板印象，不能所有資源都抓在手上，現在就是不願意放。財政部長說有給一般補助款、專案補助款，那都是地方政府要求爺爺、告奶奶，跟乞丐一樣要，這種心態要拿掉。
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