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曾質疑死刑合理嗎？ 吳宗憲：血淋淋檢察官經驗後不再虛無

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲表示，政府在沒有改善社會安全網、達到安居樂業前，大法官不要論廢死。更何況，法律的制訂是國民意志的展現，死刑存廢更是如此，應交給有民意基礎的立法機關來決定。圖／聯合報系資料照片
曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲表示，政府在沒有改善社會安全網、達到安居樂業前，大法官不要論廢死。更何況，法律的制訂是國民意志的展現，死刑存廢更是如此，應交給有民意基礎的立法機關來決定。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭今天下午將針對死刑是否違憲宣判，曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲表示，政府在沒有改善社會安全網、達到安居樂業前，大法官不要論廢死。更何況，法律的制訂是國民意志的展現，死刑存廢更是如此，應交給有民意基礎的立法機關來決定。

吳宗憲表示，大法官曾3度表示死刑相關規定，乃「維護國家安全、社會秩序及增進公共利益所必要」，並無違憲。而維護國家安全公益的必要性，至今仍是最高價值，大法官務必守護之，切勿盲從執政黨黨綱。

吳宗憲批評，廢死派主張國家不能成為殺人的機器，這是本末倒置。國家必須擔起懲罰的責任，有效制止犯罪，保護全國人民生命利益，才能避免社會用復仇手段「私刑報復」，並透過嚴謹的偵查、審理、更審、判決確定，依法執行刑罰。

吳宗憲指出，廢死派說不能讓死刑淪為被害人遺屬的報復，應採修復式正義，這完全是旁觀者言論，原諒加害者是家屬的權利，不是義務，他處理過數十件殺人案，從驗屍、解剖、偵查起訴，讓被告罪有應得只是填補被害人一小區塊而已，被害人家屬所面臨的不只是一個生命，而是整個家庭的破碎，他絕不會向錯誤的人權團體低頭。

吳宗憲說，曾經的他坐在象牙塔裡學習法律，他也曾經質疑過：死刑的存在真的合理而必要嗎？但是，自從分發擔任檢察官後，他發現理論是虛無飄渺的，理論可以高談闊論，但那不是真實。從此他再也沒有質疑、再也不認為這個社會不需要死刑，因為他所有的經驗都是建立在血淋淋的屍體上、在哀痛欲絕的家屬心情上。

大法官 廢死 死刑

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