綠批謝國樑還債9億是「不會用」 舉牌批詐騙集團首腦

基隆市議會民進黨團今天上午召開記者會，指控市長謝國樑亂編預算濫用人民納稅錢、政策未臻健全即草率施行，謝一再聲稱的「還債9億」自豪政績，就是不知道該怎麼用，所以還給了中央，並舉牌寫上「詐騙集團首腦謝國樑」。基隆市政府發言人回應表示，下午市長行程將會親自回應。

黨團總召張之豪表示，謝國樑市府四處豎立看板，主張「還債9億」自豪的政績，但這正表示，有將近9億的錢，謝國樑不知道該怎麼用，所以還給中央。

針對國民黨批評民進黨和公民團體切割，張之豪嚴詞駁斥，指民進黨議員開記者會是監督市政，與公民團體一直以來都是平行線，沒有所謂切割。

市議員張顥瀚說，謝國樑上任後中央在112、113年度給基隆的補助比111年度多26億。基隆財政變好，不是謝國樑的功勞，而是這幾年民進黨執政，中央給基隆更多度支持。謝還債9億，那剩下的17億花去哪了？今年度，市府光煙火式的活動預算就高達1億元，質疑謝國樑玩文字遊戲。

市議員許睿慈表示，統籌分配款如妥善規畫，可以為基隆帶來相當有建設性的市政發展，而不是絢爛的煙火及曇花一現的代言人。面對每日拋錨的市公車，謝市府一開始的回應是，中央不補助柴油公車了，所以不買新公車，等到一天壞一輛，民怨四起，才願意向中央申請補助電動公車。

市議員鄭文婷質疑，謝國樑宣稱新市政大樓預定地準備進行合建都更，興建雙子星大樓，市府省下35億元，但興建完成後一棟市府分回、一棟讓投資方取得，這樣做基隆市民真的有賺到嗎？只是騙人的話術，恐在為「謝友友」著想。