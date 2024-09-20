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藍提案反對2758號決議 籲速讓中華民國重返聯合國

中央社／ 台北20日電

國民黨立法院黨團今天提案發表共同聲明指出，中華民國政府自始即表達反對2758號決議，對於友邦與國際友人透過決議反對2758號決議表達誠摯歡迎與感謝，呼籲聯合國大會儘速接納中華民國重返並完整參與。

澳洲、荷蘭國會相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議，民進黨立法院黨團希望在新會期提出決議文呼應。

國民黨團今天也提案發表共同聲明指出，中華民國是主權獨立國家，也是聯合國創始會員國，聯合國大會第2758號決議不公正的排除中華民國的代表權及國際參與，長期以來造成國際上中華民國人民權益缺乏保障，國際參與邊緣化，以及自尊受損的「孤兒」困擾，中華民國政府自始即表達反對2758號決議，此立場至今仍然一致。

共同聲明指出，對於友邦行政部門、國會，及多方國際友人分別透過公開說明或決議，駁斥對2758號決議的詮釋和扭曲，立法院代表中華民國人民表達誠摯歡迎與感謝。

共同聲明重申3項立場，包括，第一為中華民國及其人民有權參與聯合國體系等國際組織，阻礙中華民國及其人民參與聯合國體系等國際組織，對中華民國和人民是不公平不正義的，亦是世界的損失。

第2，呼籲大陸當局回應正視中華民國存在的客觀事實，中華民國憲法維護了法理主權不分裂，雙方應依照兩岸人民關係條例推動兩岸交流，維護台海穩定與世界和平。

第3，呼籲聯合國大會積極落實聯合國憲章揭櫫的普遍性原則，盡速接納中華民國重返並完整參與，也敦促外交部訴請友邦在聯合國推動2758號決議，以符法理與歷史事實。

中華民國憲法 立法院 聯合國

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