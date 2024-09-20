朝野對2758號決議各自提案表態 全交朝野協商

立法院今天開議，藍綠白三黨團都針對「聯合國2758號決議」提案表態，國民黨團強調自始表達反對2758號決議，聯合國大會應盡速接納中華民國重返並完整參與；民進黨團則訴求，2758號決議無涉台灣。由於朝野立場有別，二案均逕付二讀，交朝野黨團協商。

國民黨團表示，中華民國是主權獨立國家，也是聯合國創始會員國，聯合國大會第2758號決議不公正地排除中華民國的代表權及國際參與，長期以來造成國際上我國人民權益缺乏保障，國際參與邊緣化，以及自尊受損的「孤兒」困境，中華民國政府自始表達反對2758號決議，此立場至今仍然一致。

國民黨團重申三點立場，一、中華民國及其人民有權參與聯合國體系等國際組織，阻撓中華民國及其人民參與聯合國體系等國際組織，對我國和人民是不公平、不正義的，也是世界的損失。二、呼籲大陸當局應正視中華民國存在之客觀事實，中華民國憲法維護了法理主權不分裂，雙方應依照兩岸人民關係條例推動兩岸交流、維護台海穩定與世界和平。

國民黨團表示，三、呼籲聯合國大會積極落實「聯合國憲章」揭築之普遍性原則，盡速接納中華民國重返並完整參與。立法院也應敦促外交部訴請我國友邦，在聯合國推動修正2758號決議，以符法理與歷史事實。

民進黨團提案則主張，北京當局持續扭曲聯合國2758號決議，打壓我國國際空間。聯合國2758號決議僅提及中國在聯合國代表權，全文未提及台灣，與我國無涉，也定律定台灣是中國人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，亦不等同中國主張的「一中原則」，這是無可辯駁的事實，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，只有台灣民選政府，才能在聯合國等國際組織代表台灣人民。

民眾黨團也有相關提案，強調樂見並感謝世界各國對台灣的支持。民眾黨團也認知，我國政府自身的努力才是真正的關鍵，在此基礎上，要求行政部門應積極爭取有意義地參與各種國際組織，打開中華民國台灣之國際參與空間。並在本會期，邀請行政院院長針對台灣參與「聯合國」、「世界衛生組織」、「國際民航組織」、「國際刑警組織」、「跨太平洋夥伴全面進步協定」等工作進度，在立法院進行專題報告。