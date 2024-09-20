藍智庫提凍總統府委員會3成預算 葉元之：本就疊床架屋

國民黨智庫建議，針對總統府「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」等相關科目預算，凍結30%。國民黨立委葉元之今日表示，本來就是疊床架屋，設立本身名不正言不順。

國民黨智庫認為，預算編列須於法有據，不容為黑機關編列法定預算，不能為黑機關隱藏預算，建議國民黨立法院黨團將總統府三大委員會的相關科目預算凍結30%，待總統府清楚說明並向立法院報告、經同意後始得動支。

葉元之說，三大委員會本來就是疊床架屋，行政院長卓榮泰之前備詢時說他才是最高行政首長，最高行政首長之上又設了三個委員會，委員會決議到底要不要叫行政院長執行？

葉元之質疑，若委員會決議要叫行政院長執行，那就是毀憲亂政；若不叫行政院長執行，委員會召開的目的是什麼？大家來盍各言爾志嗎？還是讓賴友友們有個位子？委員會設立名不正言不順。