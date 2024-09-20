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國慶募款黑箱？ 葉元之質疑國庫署隱瞞公股行庫捐款細節

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
今年10月5日將在台北大巨蛋登場的國慶晚會，傳出立法院向公股行庫募款意外卡關。國民黨立委葉元之表示，他向財政部國庫署調資料，結果國庫署只回覆一行字表示「不知道」。圖／葉元之辦公室提供
今年10月5日將在台北大巨蛋登場的國慶晚會，傳出立法院向公股行庫募款意外卡關。國民黨立委葉元之表示，他向財政部國庫署調資料，結果國庫署只回覆一行字表示「不知道」。圖／葉元之辦公室提供

今年10月5日將在台北大巨蛋登場的國慶晚會，傳出立法院向公股行庫募款意外卡關。國民黨立委葉元之表示，他向財政部國庫署調資料，打算檢視過去5年國慶煙火與晚會公股行庫贊助情形，結果國庫署只回覆一行字表示「不知道」。

葉元之表示，國庫署所管直接投資具經營主導權事業，包括5家國營事業及7家已民營化事業，其中屬金融業者9家、非金融業者3家，分別係台灣金融控股股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、中國輸出入銀行、兆豐金融控股股份有限公司、第一金融控股股份有限公司、華南金融控股股份有限公司、合作金庫金融控股股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、台灣菸酒股份有限公司、關貿網路股份有限公司及財政部印刷廠。

葉元之指出，往年舉辦國慶活動，除了有一般公務預算支應，經費不足的部分合辦單位必須自籌，慶籌會也會尋求公股事業單位協助募款，但公股行庫捐贈多少從來沒有公開，而國慶預算也傳出年年不足，因此他想了解近5年公股行庫注資國慶相關活動贊助情形。

葉元之強調，結果財政部國庫署針對立委索取資料的回覆，僅是一封簡短的電子郵件，內容僅一句話：「有關委員囑本署提供近5年公股銀行贊助國慶煙火及晚會之金額，鑑於往年均由各事業自行與慶籌會接洽，本署尚無統計相關捐款資料，至本年慶籌會所需相關預算，已洽相關事業妥處。」甚至連正式公文都未提供。

葉元之批評，財政部的回覆令人匪夷所思，不知道在掩蓋什麼，讓人懷疑是否有意掩蓋捐款細節。這句簡單回覆等同於財政部對過去5年公股行庫及國營事業的捐款去向「完全不知情」。作為主管機關，國庫署竟推卸責任，將所有責任推給捐款單「如果財政部連公股行庫與國營事業的經營狀況都不了解，那全台灣還有誰能知道？」他質疑「這到底是在黑箱什麼？」

國慶 捐款 葉元之

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