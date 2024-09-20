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推動「能源轉型2.0」 鄭麗君：2030年滿足用電需求

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君表示，推動「能源轉型2.0」，將確保2030年滿足用電需求。圖／行政院提供
行政院副院長鄭麗君表示，推動「能源轉型2.0」，將確保2030年滿足用電需求。圖／行政院提供

賴政府上任後宣示將啟動「能源轉型2.0」，行政院副院長鄭麗君今天表示，「能源轉型2.0」的目標就是在穩定供電的目標下積極迎向2050淨零轉型，考量半導體、AI技術等產業的更方面需求，讓供電在2030年滿足用電的需求。她指出，未來除了持續發展太陽能、風電外，還要嘗試地熱、生質能等新興能源的發展，搭配儲能技術、節能科技和電網韌性，打造台灣成為再生能源的領先國家。

鄭麗君今天參加由立法院聯合國永續發展目標策進會舉辦的「能源轉型2.0關鍵議題座談會」。她說，賴清德總統非常重視2050淨零轉型的工程，總統府的氣候變遷對策委員會第一次會議也達成很高共識，能源轉型2.0的重要目標之一，就是如何能夠在穩定供電的目標下又能積極迎向2050淨零轉型，行政院專案小組為此都在密集開會中。

鄭麗君說，政府要在現有基礎上啟動「能源轉型2.0」，最高目標就是穩定安全供電，考量半導體、AI技術、高科技發展各方面需求，到2030年用電供應會滿足用電需求，大家對這個目標可以放心。

她指出，能源轉型2.0的幾項核心策略，第一要發展多元綠能，除了進一步積極推動太陽能、風電外，要更積極嘗試地熱、小水力、生質能、海洋能還有氫技術等相關新興能源，也希望在綠電的使用上能更普惠中小企業，例如推出綠電信保機制、統購零售相關平台等機制，讓中小企業能買到電。

鄭麗君說，行政院在本會期會將「能源管理法」和「電業法」等兩項修法法案送進立法院，希望能活絡綠電的交易市場及提升能源的效率。行政院院會也已經通過深度節能的法案，接下來4年編了350億元預算，要帶動3200億元相關節能投資，希望提升能源效率。

鄭麗君並說，綠能發展也要搭配儲能技術、節能科技、電網韌性的發展，在過渡的過程中，天然氣要積極推動去碳技術。

鄭麗君強調，除了能源轉型之外，對於淨零科技的發展，要善用智慧科技，促進淨零數位轉型的發展，要從高科技產業擴及中小企業，努力讓台灣成為亞洲再生能源的領先國家，邁向綠色社會淨零治理的典範國家。

淨零 行政院 鄭麗君

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