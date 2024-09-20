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死刑是否違憲下午宣判 侯友宜盼大法官感同被害者之痛

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今對於死刑是否違憲宣判表示，希望大法官的解釋能夠感同被害者之痛，要用同理心看待被害者。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今對於死刑是否違憲宣判表示，希望大法官的解釋能夠感同被害者之痛，要用同理心看待被害者。記者李定宇／攝影

37名死囚因認為執行死刑違反憲法平等、生存權及比例原則，憲法法庭今天下午將於司法院判決死刑是否違憲。新北市長侯友宜今對此表示，希望大法官的解釋能夠感同被害者之痛，要用同理心看待被害者。

侯友宜今上午出席仿生科技活動，對於死刑是否違憲下午宣判，表示自己是刑警出身面臨過很多的案件，都能夠感受被害者的痛，尤其被害者家屬的痛苦是一輩子沒有辦法抹滅的，要用同理心看待，希望大法官解釋能夠感同被害者之痛，做出合理解釋。

國土計畫法部分，行政院昨表示等9縣市繳交國土功能分區圖後再討論，侯友宜對此說國土計畫法已經討論非常久，自己連續兩次在行政院會把國土計畫法地方所面臨困境，以及希望中央能組成跨部會介面跟地方一起合作，這議題是全國要共同面對解決，中央想法希望把跨部會整合好，地方也會把聲音反映上去，共同面對解決國土計畫法問題。

關於新北市1032里大小里資源、勞逸不均，民政局有意重新劃分讓資源分配更均勻，侯友宜表示大里跟小里隨著人口急遽上升，城鄉的差距必須面臨調整，這段時間不斷地檢討，也到29個區要去舉辦說明會傾聽市民聲音，然後把里鄰調整做到位，讓資源運作順暢，讓新北市從基層開始的市政能量越來越好。

侯友宜 國土計畫法

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