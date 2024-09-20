民眾黨團要求翁柏宗離開議場 立法院會一度停擺

立法院新會期今天開議，邀請行政院長卓榮泰列席施政報告並備質詢。不過，台灣民眾黨立委在院會開始前，要求列席備詢的NCC代理主委翁柏宗不應在議場，要求他離開。立法院會因此停擺，直到10時52分才開始。

第11屆立法院第2會期今天開議，邀請卓榮泰率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢。

立法院7月中旬三讀通過NCC組織法修正案，刪除延任規定，行政院7月30日表示，立法院遲至7月29日下午4時30分左右才將咨文送至總統府，考量法律公布需有作業時間，加上主委將在8月出缺，因此依現行國家通訊傳播委員會組織法第4條及第5條前段規定，在新法公布及施行前，暫由延任的翁柏宗依法代理主委職務。

日前朝野協商達成共識，立法院今天開議，但不舉行國是論壇，因此院會表訂從10時開始，卓榮泰與各部會首長也紛紛列席入座。

院會開始後，立法院長韓國瑜先宣讀朝野協商結論，外界原以為院會將開始，不過民眾黨團旋即提出權宜問題，韓國瑜則宣布院會休息進行溝通。

隨後，民眾黨團在議場場內開始躁動，舉起手牌並高喊「綠媒小弟請你出去」、「行政院長違法濫權」等口號，民眾黨團也內兵分兩路，一部分立委包圍卓榮泰和翁柏宗的位子，一部分立委則在議場內帶隊喊口號。

面對民眾黨團的行動，民進黨團隨即湧上保護卓榮泰，並與民眾黨立委對嗆，並要求民眾黨團總召黃國昌不要亂噴口水。議場內的國民黨立委本來未參與，但過程中黃國昌則向國民黨立委高喊，「翁柏宗可以坐在這裡嗎？」國民黨立委則喊「不行」，並在黃國昌帶領之下，不斷高喊「翁柏宗，出去」。

韓國瑜在10時50分回到議場並表示，民眾黨團提出權宜問題，要求院會於開始前確認翁柏宗備詢資格，才能進行施政報告，翁柏宗的備詢資格有審酌空間，不過本次會議民眾黨團已提出國家通訊傳播委員會組織法修正案及一般提案，尚待處理，因此權宜問題雖有審酌空間，但因為相關考量，就暫時不處理。而院會開始後，翁柏宗仍坐在議場官員席。