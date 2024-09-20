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曝韓國瑜私下很溫暖 卓榮泰：盼國會不要成朝野戰場
立法院新會期今天開議，由於本會期要審查明年度中央政府總預算，以及相關人事案，朝野氛圍至關重要。行政院長卓榮泰表示，立法院長韓國瑜私下互動都有溫暖，希望這些互動化為實際行動，也希望國會不要成為朝野戰場。
卓榮泰今天率領部會首長到立法院進行施政報告並備質詢，進入議場前被問及新會期期待。卓榮泰表示，他非常感謝韓院長私底下的互相都有溫暖，很希望這些溫暖的互動能夠化為在議場上，以及在政策討論上實際的行動。
卓榮泰說，立委監督政府是天經地義，但如果本於祥和、專業，而且是非常尊重的態度，兩院的互動就會非常健全，就如同政府看待社會治安一樣，希望社會祥和，國會也是一個平和的社會跟國會，所以他真的很期待用本於溝通、誠意溝通跟以人民優先出發的角度，而他們會誠誠懇懇、實實在在地提出施政報告。
卓榮泰提到，至於在休會期間有發生過一些互相之間還不甚了解的部分，基於國家體制組織的正常運作，以及對於國會未來議程的期許，他願意很誠懇地向國會報告說明以取得支持，只有兩院非常平穩的互動跟運作，才是人民樂於看到的，所以他昨天說，國會可以是人民的希望，不要成為朝野的戰場，「我誠心的希望」。
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