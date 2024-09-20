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兩岸同性伴侶可在台登記 劉世芳：依兩岸人民條例規定

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

內政部昨日發布函釋，宣布兩岸同性伴侶可比照現行兩岸異性伴侶規定，於第三地結婚後，再到台灣戶政機關辦理登記結婚。內政部長劉世芳今說，仍要按照兩岸人民關係條例規定。

對開放兩岸同性伴侶可於第三地結婚後，到台灣辦理登記，劉世芳說，這是根據憲法法庭要求做函釋，函釋非常清楚，還是要按照兩岸人民關係條例規定，但在中國大陸，沒有承認同性婚姻，在中國大陸結婚到台灣登記，恐怕有困難，故有另一方式是，可到有承認同性婚姻第三國結婚後，才到台灣來做合法登記。

劉世芳進一步說明，現在也是有個友善措施，在函釋出去之前，大致上了解有五對取得結婚登記的資格，會有特殊方式處理，譬如說在國境面談或境外面談時給予方便，不會說要到有錢的第三地國家結婚才回來台灣登記。

劉世芳 同性婚姻 結婚

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