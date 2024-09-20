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肯定國民黨團對2758號立場 蕭旭岑：拆穿賴政府台獨圖謀
為反制民進黨立法院黨團操作聯合國第2758號決議，國民黨立法院黨團今提案發表共同聲明，強調「中華民國自始反對2758決議」，籲大陸當局正視中華民國存在的客觀事實。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，國民黨團決議文拆穿賴清德政府「打假球」，實質走台獨路線的圖謀。
國民黨團提案內容指出，中華民國是主權獨立國家，也是聯合國創始會員國，聯合國大會第2758號決議不公正的排除中華民國的代表權及國際參與，長期以來造成國際上我國人民權益缺乏保障，國際參與邊緣化，以及自尊受損的「孤兒」困擾，中華民國政府自始即表達反對2758號決議，此立場至今仍然一致。
蕭旭岑肯定國民黨團沒有陷入民進黨陷阱，這個決議文拆穿賴清德政府「打假球」，實質走台獨路線的圖謀。
蕭旭岑指出，國民黨決議文還有一個重點，就是根據中華民國憲法，兩岸同屬一個中國，法理主權沒有分裂，賴清德應該遵守憲法，承認兩岸同屬一個中國，與大陸務實協商參與國際組織等問題。
蕭旭岑表示，如果賴清德不循正途，只想要配合美國搞2758號決議的文章，實質走台獨路線，那就是在「打假球」，根本無心為中華民國爭取國際空間，只想以台獨引戰，毀滅台灣。
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