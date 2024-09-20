快訊

遺囑官司最高法院勝訴後提告 張國煒打破沈默：我缺的不是錢，是公義

直擊／iPhone 16開賣又有「排隊阿嬤」 黃牛攔街兜售「代買價曝光」

上吐下瀉...宜蘭越南小吃疑傳13人食物中毒 衛生局勒令停業調查

聽新聞
0:00 / 0:00

國土法上路時間不讓 劉世芳劍指4藍營執政縣市

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

國土計畫法」明年4月30日上路，多名民進黨立委公開不挺，內政部長劉世芳今日表示，民進黨內部本就有大鳴大放的文化，並稱新北市、桃園市、台中市及雲林縣等，都沒有把國土分區圖送上，她仍希望依規定，在明年4月30日上路。

針對國土計畫法，就連綠營內部不贊成，是否可能展延，劉世芳說，國土計畫法是在前總統馬英九時代通過，目前歷經11年。民進黨內部本就有大鳴大放文化，行政院長卓榮泰特別指示要持續溝通。國土計畫法目前為止有大的縣市政府沒有辦法把國土分區圖送上，包括新北市、桃園市、台中市跟雲林縣。這幾個縣市政府，縣市長在4年前已經公告他們的國土計畫法，希望按照國土分區圖表四年的時間，明年4月30日對外一致公布。

關於雲林縣提出爭取農業權，劉世芳說，國土計畫法跟「農業發展條例」本來就是脫鉤處理，國土計畫法的未來分區分成國土計畫保育區、海洋資源區域、農業發展區域、城鄉發展區域，為了解決對於國土安全跟國土保護的破碎化，未來國土計畫法要取代區域計畫法。

劉世芳說明，如果現在區域計畫法繼續讓各縣市政府引用，很多鄉鎮市公所或縣市政府就會破碎化處理。好像現在收到的各縣市政府送上的部分，有高達1萬5千公頃，是要做城鄉發展使用，這些幾乎都是從原來的農地利用移轉，如果未來沒有在國土計畫法，以全國性共同管理，恐怕會讓國土復育無法往較好的方向。國土署就是公務員，依照國土計畫法規定，希望在明年4月30日可以一併公告處理。

此外，針對警員涉賭擴大一事，劉世芳回應，表示警政署對於警員內部警紀非常加強，都不護短，有任何人觸犯到警紀或法律，一切依法處理。

劉世芳 國土計畫法

延伸閱讀

921國家防災日震災演練移師嘉義 賴總統將現場視導

嘉義梅山斷層震災風險高 劉世芳視察防災演練…多國救災團隊來交流

劉世芳：災害防救不分國界 團結才能面對挑戰

內政部堅持國土計畫法依法行政 劉世芳說3次「多溝通」

相關新聞

傳是下一個去職首長 李遠：這是我看過最好的劇本

媒體報導，文化部長李遠在新內閣中因為沒有靠山，常被當作扛鍋的對象，甚至被傳出是下一個去職的首長。李遠今天受訪表示，這是他...

國慶募款黑箱？ 葉元之質疑國庫署隱瞞公股行庫捐款細節

今年10月5日將在台北大巨蛋登場的國慶晚會，傳出立法院向公股行庫募款意外卡關。國民黨立委葉元之表示，他向財政部國庫署調資...

卓榮泰：聯大2758決議 不設台灣任何政治地位最終立場

民進黨立法院黨團於立法院會提案「聯合國2758號決議不涉台」決議，國民黨立法院黨團也提「中華民國自始反對2758決議」反...

明年度中央政府總預算案 藍白合力表決強壓退回程委會

行政院已將明年的民國114年度中央政府總預算案送至立法院，今天排入院會報告事項審議時，無黨籍立委高金素梅提出異議，要將總...

藍智庫提凍總統府委員會3成預算 葉元之：本就疊床架屋

國民黨智庫建議，針對總統府「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」等相關科目預算，凍...

若憲法法庭判死刑違憲 王鴻薇：一定有大動作

憲法法庭今下午宣判死刑違憲與否，國民黨立委王鴻薇今早表示，若宣判違憲，一定會有大動作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。