國土法上路時間不讓 劉世芳劍指4藍營執政縣市

「國土計畫法」明年4月30日上路，多名民進黨立委公開不挺，內政部長劉世芳今日表示，民進黨內部本就有大鳴大放的文化，並稱新北市、桃園市、台中市及雲林縣等，都沒有把國土分區圖送上，她仍希望依規定，在明年4月30日上路。

針對國土計畫法，就連綠營內部不贊成，是否可能展延，劉世芳說，國土計畫法是在前總統馬英九時代通過，目前歷經11年。民進黨內部本就有大鳴大放文化，行政院長卓榮泰特別指示要持續溝通。國土計畫法目前為止有大的縣市政府沒有辦法把國土分區圖送上，包括新北市、桃園市、台中市跟雲林縣。這幾個縣市政府，縣市長在4年前已經公告他們的國土計畫法，希望按照國土分區圖表四年的時間，明年4月30日對外一致公布。

關於雲林縣提出爭取農業權，劉世芳說，國土計畫法跟「農業發展條例」本來就是脫鉤處理，國土計畫法的未來分區分成國土計畫保育區、海洋資源區域、農業發展區域、城鄉發展區域，為了解決對於國土安全跟國土保護的破碎化，未來國土計畫法要取代區域計畫法。

劉世芳說明，如果現在區域計畫法繼續讓各縣市政府引用，很多鄉鎮市公所或縣市政府就會破碎化處理。好像現在收到的各縣市政府送上的部分，有高達1萬5千公頃，是要做城鄉發展使用，這些幾乎都是從原來的農地利用移轉，如果未來沒有在國土計畫法，以全國性共同管理，恐怕會讓國土復育無法往較好的方向。國土署就是公務員，依照國土計畫法規定，希望在明年4月30日可以一併公告處理。

此外，針對警員涉賭擴大一事，劉世芳回應，表示警政署對於警員內部警紀非常加強，都不護短，有任何人觸犯到警紀或法律，一切依法處理。