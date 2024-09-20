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回應國台辦嗆賴清德自取滅亡 顧立雄：挑釁者是中國
大陸國台辦昨日表示，正告賴清德政府，不要誤判情勢，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡。國防部長顧立雄今表示，挑釁台海跟南海的一方是中國。
在中國外交部對美國9間向台灣出售武器的軍工企業實施制裁後，大陸國台辦發言人陳斌華昨日表示，堅決支持制裁美國軍工企業，敦促美方立即停止向「台獨」發出錯誤信號，以實際行動兌現不支持「台獨」的承諾。正告賴清德當局，不要誤判情勢，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡
針對大陸國台辦說法，顧立雄今說，不斷挑釁台海乃至於南海、印太地區和平的一方是中國，不是台灣。這樣的挑釁，我方能夠應對的方式就是強化自我防衛能力跟決心，不希望台海發生任何事情，中國一直強調如何如何，每天挑釁、破壞區域和平穩定，現實就是如此。
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