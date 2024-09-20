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陸取消34項台灣農產免關稅 陳駿季：不會放棄中國市場

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對大陸宣布取消34項台灣農產品進口免關稅優惠，農業部長陳駿季表示，平均關稅額度15％，影響非常小。圖／聯合報系資料照片
針對大陸宣布取消34項台灣農產品進口免關稅優惠，農業部長陳駿季表示，平均關稅額度15％，影響非常小。圖／聯合報系資料照片

大陸宣布9月25日起停止鳳梨釋迦等34項台灣農產品進口免關稅優惠。農業部陳駿季今天表示，未來會持續把農產品推往中國以外市場，同時，中國市場也不會放棄，這次只是取消免關稅，不是禁止輸入，平均關稅額度15％，影響非常小。

陳駿季今天赴立法院備詢前受訪表示，因應中國宣布取消我國34項農產品進口免關稅，未來持續會將優質農產品推往中國以外市場，目標市場會更精準定位生鮮跟加工產品通路；同時，會加強國內跟國外通路連結，透過行銷方式，提高農產品知名度。

陳駿季強調，我方不會放棄中國市場，這次不是禁止，是取消免關稅，平均關稅額度是15％，應該有信心透過市場區隔把品質顧好，影響非常小，還在可控風險範圍內。

媒體追問，農業部明年媒體宣傳費為新台幣1.4億元、排名第3，陳駿季沒有回應。

農業部 陳駿季 鳳梨釋迦

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