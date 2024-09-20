聽新聞
0:00 / 0:00
陸取消34項台灣農產免關稅 陳駿季：不會放棄中國市場
大陸宣布9月25日起停止鳳梨釋迦等34項台灣農產品進口免關稅優惠。農業部長陳駿季今天表示，未來會持續把農產品推往中國以外市場，同時，中國市場也不會放棄，這次只是取消免關稅，不是禁止輸入，平均關稅額度15％，影響非常小。
陳駿季今天赴立法院備詢前受訪表示，因應中國宣布取消我國34項農產品進口免關稅，未來持續會將優質農產品推往中國以外市場，目標市場會更精準定位生鮮跟加工產品通路；同時，會加強國內跟國外通路連結，透過行銷方式，提高農產品知名度。
陳駿季強調，我方不會放棄中國市場，這次不是禁止，是取消免關稅，平均關稅額度是15％，應該有信心透過市場區隔把品質顧好，影響非常小，還在可控風險範圍內。
媒體追問，農業部明年媒體宣傳費為新台幣1.4億元、排名第3，陳駿季沒有回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言