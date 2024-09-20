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央行祭史上最重拳管制房市 卓榮泰：不是打房，是打炒房

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰表示，央行基於獨立機關的專業權責，而且經過充分討論，新一波的政策，他必須強調不是打房，是打炒房，希望大家檢視以後能夠支持。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰表示，央行基於獨立機關的專業權責，而且經過充分討論，新一波的政策，他必須強調不是打房，是打炒房，希望大家檢視以後能夠支持。圖／聯合報系資料照片

央行祭出史上最重「打炒房拳」，總裁楊金龍昨日宣布第七波房市信用管制，本波鎖定六類貸款。行政院長卓榮泰表示，央行基於獨立機關的專業權責，而且經過充分討論，新一波的政策，他必須強調不是打房，是打炒房，希望大家檢視以後能夠支持。

央行昨宣布第七波房市信用管制，鎖定六類貸款，包括：新增名下有房者第一戶房貸不得有寬限期、第二戶房貸最高成數由六成降為五成並擴大至全國實施、公司法人房貸、豪宅貸款、第三戶以上房貸及餘屋貸款，最高成數均由四成降為三成。

卓榮泰表示，央行基於獨立機關的專業權責，而且經過充分討論，新一波的政策，他必須強調不是打房，是打炒房，政府基本的態度是要維護一般民眾居住需求的最基本條件，必須滿足，所以必須尊重央行充分討論，基於專業的政策。

卓榮泰呼籲，希望大家檢視以後能夠支持，長期以來，政府對於推動整個國家社會的居住正義，以及對於親人朋友們的居住需求，希望從政策上面，能夠再進一步地來看實施之後，是不是有效的能夠減少這種炒房的行為，對於房市有正常的發展。

信用 卓榮泰 打炒房

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