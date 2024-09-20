影／民眾黨立院開議出招 批卓揆濫權 轟NCC主委出場

立法院今天新會期開議，民眾黨立院黨團馬上出招，砲手對準NCC代理主委翁柏宗，8位民眾黨立委在議場內分頭包圍行政院長卓榮泰與翁柏宗，並喊出「行政院長，違法濫權」、「綠媒小弟、請你出去」口號。卓榮泰面帶笑容，不時以雙手掩；翁柏宗則相當淡定，坐在座位上無任何表情。

民眾黨團今天準備了兩種手板，分別是「行政院長，違法濫權」、「綠媒小弟，無權備詢」，並在發言台前也貼上「NCC違法主委，綠媒小弟，請你出去」海報，由民眾黨團總召黃國昌帶頭喊出呼應口號。