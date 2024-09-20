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影／民眾黨立院開議出招 批卓揆濫權 轟NCC主委出場

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
8位民眾黨立委在議場內分頭包圍行政院長卓榮泰與ＮＣＣ代理主委翁柏宗翁柏宗，並喊出「行政院長，違法濫權」、「綠媒小弟、請你出去」口號。記者蔡晉宇／攝影
8位民眾黨立委在議場內分頭包圍行政院長卓榮泰與ＮＣＣ代理主委翁柏宗翁柏宗，並喊出「行政院長，違法濫權」、「綠媒小弟、請你出去」口號。記者蔡晉宇／攝影

立法院今天新會期開議，民眾黨立院黨團馬上出招，砲手對準NCC代理主委翁柏宗，8位民眾黨立委在議場內分頭包圍行政院長卓榮泰與翁柏宗，並喊出「行政院長，違法濫權」、「綠媒小弟、請你出去」口號。卓榮泰面帶笑容，不時以雙手掩；翁柏宗則相當淡定，坐在座位上無任何表情。

民眾黨團今天準備了兩種手板，分別是「行政院長，違法濫權」、「綠媒小弟，無權備詢」，並在發言台前也貼上「NCC違法主委，綠媒小弟，請你出去」海報，由民眾黨團總召黃國昌帶頭喊出呼應口號。

民進黨立院黨團也不甘示弱，約8位民進黨立委也聚集在卓榮泰座位前，齊喊「台灣加油、院長加油」口號；民進黨立委洪申翰則大聲回嗆黃國昌，「喊口號就喊口號，不要亂噴口水，要注意衛生」。國民黨立院黨團則有零星立委，在自己坐位區跟著喊民眾黨團口號。

8位民眾黨立委在議場內分頭包圍行政院長卓榮泰與ＮＣＣ代理主委翁柏宗翁柏宗，並喊出「行政院長，違法濫權」、「綠媒小弟、請你出去」口號。記者蔡晉宇／攝影
8位民眾黨立委在議場內分頭包圍行政院長卓榮泰與ＮＣＣ代理主委翁柏宗翁柏宗，並喊出「行政院長，違法濫權」、「綠媒小弟、請你出去」口號。記者蔡晉宇／攝影

民眾黨 翁柏宗 行政院

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