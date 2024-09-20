卓榮泰：聯大2758決議 不設台灣任何政治地位最終立場
民進黨立法院黨團於立法院會提案「聯合國2758號決議不涉台」決議，國民黨立法院黨團也提「中華民國自始反對2758決議」反制。行政院長卓榮泰表示，聯合國2758號不涉及台灣任何政治地位的最終立場，盼朝野以台灣為大利益出發，共同討論對台灣最有利的結論。
立法院今天開議，行政院院長卓榮泰率領部會首長到立法院進行施政報告並備質詢，並於進入議場前接受媒體聯訪。針對朝野在2758號決議上的解釋針鋒相對，卓榮泰表示，我們應該感謝很多的民主夥伴國家這一段時間以來，基於歷史正確的觀點跟討論，對聯合國2758號進行多方的研究跟表示，這是基於聯合國普遍性原則，不遺漏每一個人的基本精神。
卓榮泰認為，聯合國2758號不涉及台灣任何政治地位的最終立場，這個是很清楚的；再者，它不等於是所謂的一個中國原則，當然也就不會影響其他國家跟台灣做正常的交往。另外，在台灣有意義參與所際組織過程當中，它不具備任何排除功能。
卓榮泰呼籲，國內也應該跟世界民主夥伴國家一樣，對2758號的這個解釋，我們有我們自己主觀上，而且是基於台灣立場上的一個認知跟說法，希望國人、朝野都能夠以保衛台灣為出發點，以台灣最大的利益為出發點，共同討論出最台灣的最有利的結論。
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