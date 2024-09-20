快訊

提案反制綠！ 藍：自始反對2758決議 籲聯大速納中華民國重返

彰化市透天厝早餐店瓦斯氣爆 老闆娘母子炸傷送醫

台東小米粽3死中毒案 羅一鈞：8人血液驗出有機磷「托福松」

提案反制綠 藍：自始反對2758決議 籲聯大速納中華民國重返

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立法院黨團提案，圖為讀者提供。
國民黨立法院黨團提案，圖為讀者提供。

繼澳洲、荷蘭國會都通過「聯大2758號決議文」不涉及台灣地位，民進黨團呼籲朝野黨團應發表聯合聲明。國民黨立法院黨團今天提案發表共同聲明，強調「中華民國自始反對2758決議」，籲大陸當局正視中華民國存在的客觀事實，雙方應依照兩岸人民關係條例推動兩岸交流、維護台海穩定世界和平，也敦促外交部訴請友邦在聯合國推動2758號決議，以符法理與歷史事實。

根據國民黨提案內容指出，中華民國是主權獨立國家，也是聯合國創始會員國，聯合國大會第2758號決議不公正的排除中華民國的代表權及國際參與，長期以來造成國際上我國人民權益缺乏保障，國際參與邊緣化，以及自尊受損的「孤兒」困擾，中華民國政府自始即表達反對2758號決議，此立場至今仍然一致。

提案重申三項立場，一為中華民國及其人民有權參與聯合國體系等國際組織，阻礙中華民國及其人民參與聯合國體系等國際組織，對我國和人民是不公平不正義的，亦是世界的損失。二為呼籲大陸當局回應正式中華民國存在的客觀事實，中華民國憲法維護了法理主權不分裂，雙方應依照兩岸人民關係條例推動兩岸交流，維護台海穩定與世界和平。

第三項立場為，呼籲聯合國大會積極落實聯合國憲章揭櫫的普遍性原則，盡速接納中華民國重返並完整參與，也敦促外交部訴請友邦在聯合國推動2758號決議，以符法理與歷史事實。

中華民國憲法 外交部 聯合國

延伸閱讀

黎以一觸即發 耿爽：中方敦促以色列停止拖入另一場浩劫的冒險行徑

黎巴嫩駐聯合國代表團：通訊設備進入黎國前已被植入炸藥

友邦致函聯合國秘書長 能想像討論AI沒台灣在場嗎？

肯定韓國瑜恢復中華民國元素 馬辦：規劃馬英九出席國慶大會

相關新聞

卓榮泰：聯大2758決議 不設台灣任何政治地位最終立場

民進黨立法院黨團於立法院會提案「聯合國2758號決議不涉台」決議，國民黨立法院黨團也提「中華民國自始反對2758決議」反...

央行祭史上最重拳打炒房 卓榮泰：盼國人檢視後支持

央行祭出史上最重「打炒房拳」，總裁楊金龍昨日宣布第七波房市信用管制，本波鎖定六類貸款。行政院長卓榮泰表示，央行基於獨立機...

影／民眾黨立院開議出招 批卓揆濫權 轟NCC主委出場

立法院今天新會期開議，民眾黨立院黨團馬上出招，砲手對準NCC代理主委翁柏宗，8位民眾黨立委在議場內分頭包圍行政院長卓榮泰...

提案反制綠 藍：自始反對2758決議 籲聯大速納中華民國重返

繼澳洲、荷蘭國會都通過「聯大2758號決議文」不涉及台灣地位，民進黨團呼籲朝野黨團應發表聯合聲明。國民黨立法院黨團今天提...

國慶晚會募款 6行庫捐千萬入帳

雙十國慶日即將到來，今年國慶籌備會主委由立法院長韓國瑜擔任，傳出韓國瑜向公股銀行募款卻碰壁。知情人士指出，目前四大公股行...

國土法爭議 政院：分區圖繳齊再協調

國土計畫法上路前夕，仍有九個地方政府未在期限內繳交國土功能分區圖，藍綠立委紛紛提案修法要求暫緩上路。行政院昨強調，國土計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。