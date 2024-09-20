提案反制綠！ 藍：自始反對2758決議 籲聯大速納中華民國重返

繼澳洲、荷蘭國會都通過「聯大2758號決議文」不涉及台灣地位，民進黨團呼籲朝野黨團應發表聯合聲明。國民黨立法院黨團今天提案發表共同聲明，強調「中華民國自始反對2758決議」，籲大陸當局正視中華民國存在的客觀事實，雙方應依照兩岸人民關係條例推動兩岸交流、維護台海穩定世界和平，也敦促外交部訴請友邦在聯合國推動2758號決議，以符法理與歷史事實。

根據國民黨提案內容指出，中華民國是主權獨立國家，也是聯合國創始會員國，聯合國大會第2758號決議不公正的排除中華民國的代表權及國際參與，長期以來造成國際上我國人民權益缺乏保障，國際參與邊緣化，以及自尊受損的「孤兒」困擾，中華民國政府自始即表達反對2758號決議，此立場至今仍然一致。

提案重申三項立場，一為中華民國及其人民有權參與聯合國體系等國際組織，阻礙中華民國及其人民參與聯合國體系等國際組織，對我國和人民是不公平不正義的，亦是世界的損失。二為呼籲大陸當局回應正式中華民國存在的客觀事實，中華民國憲法維護了法理主權不分裂，雙方應依照兩岸人民關係條例推動兩岸交流，維護台海穩定與世界和平。

第三項立場為，呼籲聯合國大會積極落實聯合國憲章揭櫫的普遍性原則，盡速接納中華民國重返並完整參與，也敦促外交部訴請友邦在聯合國推動2758號決議，以符法理與歷史事實。