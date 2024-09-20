卓榮泰施政報告 團結合作打造幸福台灣

立法院新會期今天開議，邀請行政院長卓榮泰列席施政報告並備質詢。根據一早送抵立法院的書面資料，卓榮泰表示，行政院推動國家希望工程，期盼讓民眾減負擔，讓社會更安全，同時為產業推創新，為環境拚永續，他呼籲團結合作，打造幸福台灣。

「行政院施政報告（口頭報告）」書面資料今天一早送到立法院。根據書面資料，卓榮泰指出，未來行政院將持續推動兼具照顧及發展的8大施政目標，包含「擴大社會投資，減輕家庭負擔」、「創新經濟，智慧國家」、「綠色成長與2050淨零轉型」、「擴大醫療投資，打造健康台灣」、「均衡台灣，在地希望」、「厚植軟實力，打造國家品牌」、「邁向多元平權的共榮社會」、「打造韌性台灣，維護安全與和平」，促使「人民安心、社會安定、國家安全」。

卓榮泰表示，他和行政團隊所有成員，每天最重要的工作，就是把「人」放在第一優先。不論是預算書上的數字，還是會議簡報中的描述，背後都代表著人民的需要。在公務行程中，他握住的每一雙手，也都傳遞著大家對於國家未來的期待。

他指出，推動國家持續前進，成為民主和平、創新繁榮、公義永續的新台灣。

卓榮泰表示，行政院及立法院同為憲政機關，在包容與尊重的基礎上，攜手推動福國利民的法案，是人民至盼的成果。他特別感謝立法院上一會期的支持，三讀通過行政院所提的20項重要法案，包括民眾非常關心的「詐欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」及「洗錢防制法」等打詐新四法，讓執法人員更添利器。

他表示，感謝全民共同努力，使今年1至8月全國賦稅實徵淨額達新台幣2兆5219億元，114年度總預算案歲入歲出為109年度以來首次編列賸餘，且編列債務還本達1415億元，創24年來新高。政府會持續嚴守財政紀律，並將經濟成長的果實與全民分享。

卓榮泰呼籲，在國家發展的重要時刻，他誠摯希望朝野，不分黨派，理性監督，團結合作，以人民為第一優先，期盼能與立法院攜手，共同打造安居樂業的幸福台灣。