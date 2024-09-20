義大利眾院外委會通過決議案 籲挺台參與國際組織

義大利眾議院外交委員會昨天通過決議案，提請義國政府採取積極行動，支持台灣有意義參與聯合國機構和專門組織，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）和聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），同時支持任何有助台灣突破外交孤立的倡議。

駐義大利代表處發布新聞稿指出，這項決議案由義大利眾議院外交委員會副主席佛曼提尼（PaoloFormentini，或譯弗門提尼）等多位眾議員提出，提案中強調台灣在印太區域扮演重要角色，與各國有密切經濟文化與政治連結，歐盟各國近年亦積極強化對台關係，包括歐洲議會通過關注台海情勢及支持台灣國際參與的議案。

駐義代表處指出，在義大利方面，義國外交部在議會質詢時曾表示，義國支持台灣有意義參與世界衛生組織，義大利主持的七大工業國集團（G7）外長會議聲明也重申此立場。

提案指出，鑒於印太區域有重要地緣戰略意義，該區域海洋航行自由與安全、產業供應鏈對全球發展至關重要，義大利有必要持續強化在印太區域的合作與參與，進而維護該區域的和平穩定。

駐義代表處指出，這項決議案獲義大利眾議院外委會無異議通過支持台灣國際參與，也是義大利國會首次呼籲停止對台外交孤立的倡議，意義重大。

義大利媒體「蟻報」（Le Formiche）昨天也同步刊登駐義代表處專文，呼籲國際社會支持台灣有意義參與聯合國及其體系相關國際組織。