國慶晚會募款 6行庫捐千萬入帳

雙十國慶日即將到來，今年國慶籌備會主委由立法院長韓國瑜擔任，傳出韓國瑜向公股銀行募款卻碰壁。知情人士指出，目前四大公股行庫願意各捐二百萬，彰化銀行、台企銀各捐一百萬元，總共約一千萬元入帳，國慶晚會資金算是暫時到位。

日前傳出由於國慶晚會地點在大巨蛋，不僅參加人數倍增，維安規格也升級，因此經費暴增，北市向韓國瑜求救，而韓國瑜出面向公股行庫爭取經費「調頭寸」，募款一度不順利。

不過近日傳出好消息，據知情人士指出，公股行庫近期點頭，泛公股銀行的合庫、一銀、華南、兆豐，願意各捐二百萬元，另外彰銀、台企銀各一百萬，總計一千萬到位。募款金額全數入「銀行公會」帳戶，不會留下剩餘款項。

慶籌會秘書長吳堂安昨強調，「應該不會發生經費不足問題」，慶籌會歷年都是統籌角色，經費不足就由晚會處自籌。國慶晚會是由慶籌會、僑委會、文化部、北市府共同主辦，以往循例由僑委會、文化部挹注固定金額，其他由北市府自籌，歷年都接受贊助，錢不會直接到內政部或北市府。

慶籌會解釋，中華民國銀行公會為慶籌會的常務委員，歷年也熱心獻建國慶活動，是籌備會重要伙伴之一，但各界透過銀行公會獻建各項國慶活動，均由籌備會視各項活動需要運用，不會超出活動所需，也沒有由銀行公會的帳戶撥款給內政部、雲林縣府或北市府的狀況。