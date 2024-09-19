黎巴嫩呼叫器爆炸 神秘女複訊2小時請回 不發一語離去

黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸釀嚴重死傷，士林地檢署今指揮調查局國安站，約談金阿波羅公司董事長許清光，及匈牙利BAC公司在台辦事處承租人吳玉蓁，俐落短髮的吳女今複訊後請回，不發一語離去。

據悉，BAC公司與金阿波羅公司商業合作，由Teresa吳玉蓁為BAC公司在台辦事處聯繫窗口，她曾多次歐洲，主要負責處理台灣業務，今年4月為阿波羅系列有限公司負責人，向台灣金聯承租台北市內湖區民權東路「台北創中心」共享辦公室中的一個座位，負責處理相關業務。

士林地檢署得知黎巴嫩爆炸案，昨天火速分他字案，由國安專組主任檢察官指揮調查局國安站釐清案情，目前案由仍為「不詳」，尚待約談證人許清光、吳玉蓁，再分析過濾搜索或查扣事證，釐清有無犯罪事證或不法獲利。今晚主任檢察官漏夜複訊近2小時，吳女仍維持證人身分，訊後請回，離開地檢署時不發一語。